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Новости экономики за 11.03.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие новые предложения по поставкам нефти озвучил на встрече в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Как Госстандарт может повысить качество товаров и услуг. И где уже завтра начнет действовать запрет на ловлю рыбы. Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Какие новые предложения по поставкам нефти озвучил на встрече в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Как Госстандарт может повысить...
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