|
Светлогорские военнослужащие МВД учатся разгонять демонстрации в поле
Источник материала: Партизан
Светлогорская специальная милицейская бригада внутренних войск МВД провела учения. Милиционеры на территории бывшего аэродрома около деревни Чирковичи практиковалась разгонять митингующих, сообщает портал
Учения милиционеров снял на видео местный житель, передает
Примечательно, что около Гомеля создан специальный полигон для учений милиционеров из внутренних войск МВД. Тем не менее, светлогорское подразделение провело тренировку посреди поля, на которое вывезли навоз из сельских хозяйств.
Основной задачей подразделений внутренних войск МВД является оказание помощи районным отделам милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлогорская специальная милицейская бригада внутренних войск МВД провела учения. Милиционеры на территории бывшего аэродрома около деревни Чирковичи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)