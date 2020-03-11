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Светлогорские военнослужащие МВД учатся разгонять демонстрации в поле

11.03.2020 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлогорская специальная милицейская бригада внутренних войск МВД провела учения. Милиционеры на территории бывшего аэродрома около деревни Чирковичи практиковалась разгонять митингующих, сообщает портал «Палеская вясна».

Учения милиционеров снял на видео местный житель, передает "Белсат".


Примечательно, что около Гомеля создан специальный полигон для учений милиционеров из внутренних войск МВД. Тем не менее, светлогорское подразделение провело тренировку посреди поля, на которое вывезли навоз из сельских хозяйств.

Основной задачей подразделений внутренних войск МВД является оказание помощи районным отделам милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах.
 
Теги: Гомель
 
 
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Светлогорская специальная милицейская бригада внутренних войск МВД провела учения. Милиционеры на территории бывшего аэродрома около деревни Чирковичи...
 
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