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«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

11.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город



    Ириана с мужем Тейлором. Фото предоставлено героиней публикации

В начале месяца мы публиковали историю спасения щенка американской семьёй. Тогда гости города приехали, чтобы встретиться с белорусскими родственниками, но во время беседы журналист SlutskGorod узнала, что семья переехала жить в Беларусь. Героиня материала рассказала о жизни в Америке, про поиск мужа на сайте знакомств, о переезде на родину и белорусских «плюшках».

38-летняя Ириана Шиян родилась в городе Рогачёв Гомельской области. Её отец родом из Слуцка, и сейчас здесь проживают его родственники. Когда девушка приезжала со своей американской семьёй в Беларусь, каждый раз они навещали папиных сестер, двоюродных братьев и сестёр, которые живут в Слуцке.

В 14 лет знала, что буду жить в Америке

— Мои родители переехали из Гомельской области в Воложин, когда мне было 8 лет. Там я окончила школу, а потом поступила в столичный университет на факультет экономики, рассказывает собеседница. Впервые я побывала в Америке во время Олимпийских Игр в Атланте, тогда мне было 14 лет, и я прилетала в гости к старшей сестре Наталье. Я влюбилась в сказочную теплую Атланту, и уже тогда решила, что эта страна будет моим домом.

В 2003 году, во время гостевого визита к сестре, в аэропорту Бостона она познакомилась с молодым американцем Аланом. Они вместе стояли в очереди на регистрацию. Её знания английского были весьма скудны, но этого хватило, чтобы поддержать беседу.

Я рассказала о себе: студентка экономического факультета из Беларуси. И поэтому он сразу стал общаться со мной на тему белорусской экономики. Мне тогда было 21, а ему 29. Знания английского у меня были плохие, и способностей, как я думала, к изучению языка не было. Ведь даже такие темы, как «Мой город» или «Моя семья» в институте приходилось зазубривать.



    Где-то в американских горах

Выучила язык с помощью телевизора

Пока Ириана находилась в Беларуси, каждый день после университета общалась с американским парнем по телефону. Девушка очень нервничала из-за языкового барьера и к общению готовилась основательно - записывала и переводила свои мысли на бумаге. 

Совсем скоро Алан сделал мне официальное предложение. Прилетел в Беларусь с кольцом и заранее подготовленной речью на русском языке для моих родителей. Мы сделали визу невесты, улетели в США и там поженились. Первый год жизни в Сиэтле был сложным в языковом плане. Я часто слушала радио в машине и думала: «Боже, как же я когда-нибудь смогу всё это понять?» Только язык я выучила, благодаря поддержке Алана, который со мной общался на английском, и любимому телевизионному каналу о ремонтах и дизайне домов.

Спустя четыре года брака, отношения между супругами переросли в дружеские, и молодые люди решили расстаться. Тогда Ириане было 26 лет.



    Ириана встречает своих родителей в Америке

О странных американцах и поиске мужа на сайте знакомств 

Я приняла для себя решение, и на год уехала в Европу, а потом поняла, что забываю английский. Подумала, что лучше вернуться в Америку и начать строить свою жизнь заново. Вернулась в Сиэтл с одним чемоданом, без связей, без дома, машины, работы и начала всё с нуля. Сразу же открыла свой бизнес, стала заниматься архитектурной фотографией и в работу ушла «с головой». Это было творческая работа с хорошим доходом.

Несколько лет Ириана работала практически 24/7, а в 30 лет поняла, что уже готова для создания семьи. Однако, говорит девушка, с её ритмом жизни найти спутника в Америке оказалось не так просто. Да и в целом, привычные нам американские истории из фильмов на самом деле ничего общего с реальностью не имеют.

— По американцу сложно понять, нравишься ты ему как потенциальный партнер или нет. В отличие от наших мужчин, они не выражают романтические интересы публично. Есть только добрые бизнес-отношения, и всё. Поэтому для создания семьи люди используют либо определенные социальные клубы, церкви, либо сайты знакомств

Такая форма знакомства в Америке норма. Ввиду постоянной занятости, найти человека, который также заинтересован в отношениях в определённый момент жизни, очень сложно. И сайты знакомств – это отличный способ, который используют все возрастные категории.

«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

    Ириана и Тейлор в Мексике

На втором свидании 10 часов красили стены

После регистрации на сайте знакомств, Ириана ввела параметры поиска спутника жизни, и за три дня просмотрела всех претендентов на территории США. Из невероятного количества мужчин выбрала только 5, отправила им письма, а после с каждым встретилась и пообщалась.

Когда я увидела Тейлора впервые, я подумала: «Господи, никогда в жизни!», — смеётся девушка. — При его росте в 2 метра, мне с моим 166 хотелось встать на лестницу. А на втором свидании мы уже красили вместе кухню.

Тогда белоруска жила в доме своих знакомых, которые уехали в отпуск. Ириана решила сделать им сюрприз и перекрасить кухню. Тейлор вызвался помочь, и 10 часов провёл наедине с девушкой за покраской стен. А вечером был ужин в ресторане, где за разговором пара решила встретиться ещё раз.

После третьего свидания мы уже стали встречаться. У Тейлора есть бизнесы в сфере маркетинга, и была запланирована поездка в Мексику. Он сказал, что без меня не поедет. И через две недели после знакомства отправились с ним в другую страну. А через месяц мы были беременны, — улыбается Ириана.

Дочери родились нестандартно, знают два языка

Сейчас в интернациональной семье две маленькие дочки 7 и 4 лет. Обе рождены в Америке, но имеют двойное гражданство. Ещё до рождения девочек Ириана решила, что дети обязательно должны знать оба языка. И теперь маленькие леди свободно говорят как на английском, так и на русском.

О том, как девочки родились, их мама рассказывает с особым трепетом. Ведь появление на свет было не привычным даже для американцев.

«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

    Так выглядит центр натуральных родов, где родились дочери Ирианы и Тейлора

Обеих малышек я рожала в воде, в центре натуральных родов с помощью методики гипнородов. Это методика позволяет контролировать будущей маме весь процесс и рожать без боли и без медикаментов. С помощью этой практики тело женщины максимально расслаблено, быстрее открывается и без всяких помех и боли ребёнок появляется на свет. Женщина во время родов находится практически в состоянии спокойного сна, но в то же время она контролирует весь процесс и идет большая внутренняя работа. 

Ириана говорит, что научиться такой практике несложно. В Америке этому обучают гипно-леди за символическую по американским меркам плату -  шесть встреч длительностью до четырех часов стоят около 500$.

О причине переезда в Беларусь

Решение переехать в Беларусь семье далось непросто. Ведь пришлось оставить большой дом, бизнес, автомобили, трёх котов, друзей и семью Тейлора. Хотя для переезда рассматривали Бали и Новую Зеландию, но пока ребята решили опробовать жизнь в Беларуси. Сейчас старшая дочь Тейлора и Ирианы учится в первом классе частной школы, а младшая ходит в частный детский сад.

Всё дело в стоимости американского образования в частных учреждениях. Там за двоих девочек мы бы платили около 7000$ в месяц. Примерно столько же нужно платить за медицинскую страховку, жильё и все расходы. С моим доходом можно было бы прожить, но без экстренных расходов, — говорит девушка.

«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

    Во дворе частной школы, Минск

Ириана рассказывает, что в белорусской частной школе система оплаты иная. Основа составляет 550$ в месяц на одного ребёнка, дополнительные занятия на выбор родителей  - около 300$. Кроме того, девочки ходят на занятия по выходным. Расходы на дочерей разнятся, но в общей сумме составляют 1750$ в месяц на двоих.

— В белорусской начальной школе превосходное качество образования. Если такое попробовать найти в Америке, оно бы даже в 7000$ не вписалось. И подобное обычно находится в Калифорнии или в Нью-Йорке. А вот обучение в последних классах средней школы и университетах в Америке лучше, — считает Ириана.

Немаловажной причиной переезда в Беларусь стал и возраст родителей девушки. Ведь они уже не молоды, и хотелось бы, чтобы внучки побольше времени провели рядом с бабушкой и дедушкой.

— Цена, которую мы платим за образование наших дочерей – это разлука с отцом. Ведь за последние полгода папу они видели только две недели. В Америке он полностью сконцентрирован на работе. Сейчас он приехал снова и пробудет с нами до апреля. 

«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

    Американский дом Ирианы

О расточительных белорусах и открытых американцах 

После переезда в Беларусь семья полгода снимала столичную квартиру. Сейчас Ириана с дочерьми живут в съёмном частном доме в нескольких километрах от Минска. 

— Американцы предпочитают жить в частных домах. И мои дети привыкли к тому, что могут выбежать во двор в любое время суток. От покупки собственного жилья пока решили отказаться, посчитали это нерентабельным. Американцы не так расточительны, как состоятельные белорусы. Они могут купить автомобиль под безпроцентный кредит на 5 лет, внеся всего пару тысяч долларов. А здесь такого нет – только под большой процент или за наличные. Но для американцев оба варианта не имеют смысла. 

Она говорит, что в Беларуси с точки зрения иностранца всё очень медленно. К примеру, открыть бизнес в США достаточно легко, и в этом никто не будет препятствовать. Всё делается быстро и только от человека зависит, насколько хватит его сил, знаний и желания для создания бизнеса. Здесь всё иначе и слишком много подводных камней. 

Очень странно, что белорусы неохотно делятся своими успехами, открыто не рассказывают, как сумели стать бизнесменами. А в Америке на каждый вопрос есть ответ в книгах, где предлагается куча вариантов. К примеру, если захотел открыть аптеку - купил книгу и прочёл, как это сделать. 

«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

    Вид на залив неподалёку от дома в США

Здесь много интересного, только не хватает гор, заливов и лета

О жизни в белорусской столице Ириана отзывается положительно. Её восхищает обилие заведений и занятий на любой вкус. Говорит, что любая утренняя идея, как провести день, может реализоваться, стоит только поискать в интернете.

— В Сиэтле даже нет нового аквапарка или современных арен, где можно покататься на коньках. Государство этим не занимается, а частный бизнес не потянет связанных с этим рисков. А здесь много нового, интересного. А ещё в Беларуси очень легко попасть на приём к врачу, получить качественное обслуживание и заплатить за это в несколько раз меньше, чем в Америке. 

Однако девушка не планирует оставаться в Беларуси навсегда. Говорит, что очень скучает по работе в Америке. Не хватает пейзажей с заливами, походов в горы, и лета, которое на родине очень короткое. Да и Тейлору здесь некомфортно, ведь слишком мало людей могут общаться на английском языке. 

Моему мужу нравится, что Беларусь маленькая. Ведь отсюда можно за час-полтора попасть в другую страну, тогда как в Америке только перелёт занимает весь день. У белорусов есть прекрасная возможность путешествовать быстро и качественно, только мало кто этим пользуется.

«Рассматривали Бали и Новую Зеландию». Белоруска рассказала, почему вернулась из США обратно на родину

    Ириана в процессе работы

В завершении разговора Ириана сказала, что в Америке она очень много работала, поэтому времени на разработку бизнес-идей было мало. Зато оно появилось на родине девушки.

Там я не могла говорить клиентам «нет», старалась всему научиться, заработать как можно больше. Я работаю и здесь, но уже не так интенсивно, стараюсь больше отдыхать и работать над новыми проектами. Пока живём в тестовом режиме, и если всё будет хорошо, планируем остаться в Беларуси ещё на один год.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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