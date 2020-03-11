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Перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы

11.03.2020 21:22 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Из-за аномально теплой погодой и раннего нереста запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во всех регионах Беларуси.

В Брестской и Гомельской областях – с 12 марта по 18 мая, в Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 22 марта по 30 мая, в Витебской области – с 31 марта по 8 июня. Новые сроки запретов установлены постановлением Минприроды № 2 от 4 марта 2020 г., в среднем они смещены на 8-10 дней.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2700 рублей)  является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей.

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период «персонального» запрета, необходимо отпустить обратно в водоем.

Перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы

Author: Редактор сайта

Перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы

Редактор сайта

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Из-за аномально теплой погодой и раннего нереста запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во Сообщение Перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы...
 
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