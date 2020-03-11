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Убрать «секонды»? Может ли белорусская одежда быть востребованной

11.03.2020 21:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Убрать «секонды»? Может ли белорусская одежда быть востребованной
shutterstock.com

В программе «Неделя» на телеканале СТВ председатель концерна Татьяна ЛУГИНА заявила:

— Закрывать – не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли (секонд-хендов. – Прим.) мы все равно будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то по крайней мере вынос из областных и крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию.

Убрать «секонды»? Может ли белорусская одежда быть востребованной
Источник: ctv.by

Глава «Беллегпрома» подчеркнула, что государственные предприятия выдерживают все техрегламенты и одежда соответствует показателям безопасности. «На рынке хочется, чтобы все аналогично работали», — добавила Лугина.

Нехватка свежих идей

«АиФ» обратился за комментарием к представителю одной из сетей магазинов секонд-хенд:

– Вопросы к работе «секондов» возникают не впервые?

– Да, подобная ситуация происходит чуть ли не каждый год. Вся история началась в конце 90-х – начале 00-х. Некоторые чиновники считают секонд-хенд бельмом на глазу. Хотя подобные магазины есть во всем мире. Как сказали в Минторге, у нас все равны. Условия для конкуренции честные.

Убрать «секонды»? Может ли белорусская одежда быть востребованной «Возмущает тот факт, что предлагается ограничить работу секонд-хендов»
Главное, соблюдать правила игры. Наш товар не ввозится просто так: мы вносим таможенные и все сопровождающие платежи. Предоставляем рабочие места. Так что не нужно искать виноватых.

– По мнению «Беллегпрома», в магазинах одежды из вторых рук до 70% новых вещей. Это правда?

– Для нашей сети принципиально, чтобы товар уже был в употреблении. Лично я не знаю тех, кто через «секонды» провозит новую одежду. Тем более наша сеть за вторичное потребление. Одеваться в секонд-хенде экологично, это экономия природных ресурсов.

– Корректно ли противопоставлять секонд-хенды белорусским магазинам?

– В повседневной жизни человек скорее выбирает между «секондом» одной сети и масс-маркетом, чем между «секондом» и белорусским магазином. «Секонд» и отечественные торговые точки принадлежат к разным категориям. Всё-таки у нас вещи не новые, и все об этом знают.

– Как вы относитесь к продукции «Беллегпрома»?

– Отрасль находится в непростом положении после развала Советского Союза. Не хватает свежих идей. А цены товаров не всегда соответствуют зарплатам большинства белорусов. Вот зайдет молодая мама в отечественный магазин, чтобы купить что-то ребенку – а денег хватит только на майку. Где докупать остальное?

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Белорусское производство надо развивать, но не путем закрытия секонд-хендов. Есть же чудесные белорусские дизайнеры и бренды, которые добиваются успеха стандартными рыночными способами. Мы сами с удовольствием продаем продукцию нескольких белорусских брендов: чулочно-носочные изделия, сумки. Перспектива на рынке есть всегда. Главное, правильно распорядиться возможностями и производить то, что реально нужно людям.   

«Вдруг не продадим?»

А какие процессы происходят внутри самого «Беллегпрома»? По словам председателя концерна, на предприятии присутствует боязнь креатива. В интервью TUT.BY за июль 2019 года Татьяна Лугина рассказала, что руководство концерна не раз собирало руководителей предприятий, чтобы донести до них: каждая модель делается не для плана производства, а для рынка. А значит должна быть кому-то нужна.

Убрать «секонды»? Может ли белорусская одежда быть востребованной
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– Иногда предприятия запускают в производство модели, которые нравятся их работникам, а точнее – которые им более привычны. Бывает, молодой дизайнер, который знает, что нужно молодежи, показывает актуальную модель. А представители фирменной торговли говорят: «О нет, мы это не продадим!»

Правильная подача

Что предпринимают белорусские бренды, чтобы пользоваться на рынке спросом? Мы задали несколько вопросов заместителю директора по развитию бренда «PANDA» Николаю ЛАСКОВИЧУ.

– В 2017 году бренд примкнул к концерну «Беллегпром». Почему?

– Это решение – стратегический шаг, который должен был повысить к нам интерес в глазах школьных администраций, расширить рынки сбыта нашей коллекции школьной формы. Мы вступали в концерн с расчетом на то, что это добавит престижа и авторитета нашей компании.

– Чем бренд «PANDA» выделяется на белорусском рынке?

- Мы стремимся соблюдать принцип адекватного соотношения цены и качества в отношении наших продуктов. Любим использовать белорусские мотивы в качестве вышивки на одежде. Выпускаем изделия из ткани, закупаемой на белорусских предприятиях. Белорусские ткани уступают иностранным в вопросе цены, но понятие «белорусский трикотаж» ещё с начала 90-х – синоним слова «качество». Стараемся не переступать комфортный для клиентов ценовой порог.

Убрать «секонды»? Может ли белорусская одежда быть востребованной Открываем магазин. Как продавать товары через Интернет?

С каждым годом мы всё больше развиваем свои офлайн-магазины. Используем инструменты для онлайн-продвижения, изучаем отзывы на «маркетплейсах» и мнения о нашей продукции в соцсетях, делаем выводы о потребностях нашей аудитории.

Также опытом поделился представитель независимого белорусского бренда «NELVA» – начальник отдела маркетинга Юлия ВАРЕНИК:

– Что делает ваш продукт конкурентоспособным?

Дизайн, стиль, качество, подача. Наши художники-модельеры регулярно посещают мировые отраслевые выставки, отслеживают модные тенденции и адаптируют их в коллекциях для повседневной жизни.

Мы работаем с качественным сырьем, отрабатываем конструкцию и посадку изделий в разных размерах и на разных типах фигур, придерживаемся высокого качества пошива. Любимые элементы наших клиенток – дизайнерская печать, вышивка, декоративные аппликации, ручной декор, дизайнерские броши.

Любой продукт требует правильной подачи. Мы используем современные подходы к оформлению магазинов и мерчендайзингу, проводим регулярное обучение персонала. Благодаря этому сотрудники ориентируются в модных тенденциях и умеют работать с запросом покупателя на уровне профессиональных стилистов. А наша концепция «полноценный гардероб в одном магазине» позволяет женщинам разных возрастов и типов фигур подобрать готовые комплекты для разных целей в одном магазине.

- Какие стратегии используются для продвижения бренда?

– Мы считаем интернет-торговлю важным направлением развития компании. Соцсети – один из главных инструментов влияния на узнаваемость бренда. Сегодня покупатель всё чаще делает первичный выбор онлайн, просматривая коллекцию на сайте или в соцсетях бренда.

Факт

По данным Белстата, в 2019 году темп роста импорта одежды и прочих изделий, бывших в употреблении, вырос в сравнении с 2018 годом на 17,7%. Было импортировано на сумму 87,3 млн. долларов США.

 
 
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«Беллегпром» в очередной раз настаивает на том, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенд.
 
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