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Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске полностью перейдут на подземные источники водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Получать воду из артезианских скважин планируют к 2025 году. Специалисты минского водоканала уже разработали план реализации масштабного проекта. Водозаборы построят в южном направлении, на территории Пуховичского и Дзержинского районов.
Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:
Сейчас треть потребителей Минска получают воду из поверхностных источников, в том числе жители Московского, Фрунзенского и частично Октябрьского районов.
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Новости Беларуси. В Минске полностью перейдут на подземные источники водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Получать воду из...
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