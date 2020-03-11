Источник материала: Новости Волковыска

В конце февраля на заседании коллегии Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома были подведены итоги минувшего спортивного и туристического года.

Значимость рассматриваемых вопросов о развитии спорта и туризма в Гродненской области в 2019 году подчеркнуло присутствие официальных лиц: заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка, первого заместителя министра спорта и туризма Вячеслава Дурнова, председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области Анатолия Дорожко.

В зале присутствовали заместители председателей районных исполнительных комитетов, Гродненского городского исполнительного комитета, начальники отделов, секторов спорта и туризма, главные специалисты райисполкомов, директоры СДЮШОР-ДЮСШ, руководители районных и городских физкультурно-спортивных клубов, представители туристических компаний Гродненской области.

Об итогах работы по развитию физической культуры, спорта в 2019 году и задачах на 2020 год доложил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

В систематические занятия физической культурой в области вовлечено более 250 тысяч человек (24% населения). Функционируют более 3350 спортивных секций. Введены в эксплуатацию более 50 новых объектов в Островце, Слониме, Вороново, Гродно, Сморгони. Проведена реконструкция бассейна в Мостах. Продолжается строительство спортивного комплекса в Новогрудке, стадиона в Щучине.

В 2020 году социальный стандарт на развитие физической культуры должен составить не менее 30 рублей на одного человека. Гродненскую область нужно сделать привлекательной для развития физической культуры, начиная с материально-технической базы и реализации спортивных проектов. Таких как Alexsander Cuр по тяжелой атлетике и Единой лиги Европы по баскетболу 3х3, которую в течение одно дня в интернет-пространстве просмотрело 320 тысяч пользователей.

Подробный анализ развития туризма в Гродненской области в 2019 году прозвучал в докладе Татьяны Лидяевой, заместителя начальника Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Центральным событием стало расширение безвизовой территории, куда вошли Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Щучинский районы (индивидуальное и групповое посещение), и вся Гродненская область (групповое посещение). Регион посетило более 500 тысяч туристов, Августовский канал 125 тысяч туристов из 70 стран. Экспорт туристических услуг по Гродненской области в 2019 году составил 11,6 млн. долларов США, где 70% занимают санатории, 23% гостиницы, 6,5% туристические компании и объекты питания. За три года безвиза в Гродно был открыт 81 объект питания более чем на 4000 мест. Из стран, чьи граждане посещают Гродненскую область, первые места занимают Литва, Польша, Латвия. Германия и др. Туристический потенциал Гродненской области был представлен на 19 международных выставках в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Китае, Азербайджане. Проведено 4 рекламных тура для туристических компаний и СМИ.

Самой острой проблемой является нехватка кадров в сфере государственного управления туристическим сектором. Только в 8 из 18 районов введены должности главных специалистов по туризму. Остро ощущается нехватка объектов туристической индустрии, из-за чего половина поездок являются однодневными. Проблемным является развитие гостиничной сферы и качество услуг. Некоторые гостиницы жилищно-коммунального хозяйства не готовы проявлять деловую гибкость и адаптироваться к запросам туристов. Стоит обратить внимание на развитие событийного туризма, потому что при проведении событийных мероприятий туристический поток возрастает до 4000 туристов в неделю.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета, отметил, что на коллегии много внимания уделено туризму. Прокомментировал неудовлетворительное состояние музея Багратиона в Волковыске, который не включен ни в один туристический маршрут. Проблема обостряется накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда благодаря операции «Багратион» от немецко-фашистских захватчиков была освобождена Беларусь. Подтвердил, что кардинальных изменений требуют условия в гостиницах Волковыска и Лиды. Высказал критические замечания по поводу незнания многими руководителями положения дел в местных агроусадьбах, печатания в туристической продукции устаревшей противоречивой информации, содержащей ошибки.

Дал поручение Управлению спорта и туризма в течение марта-апреля провести опрос и к началу учебного года подготовить информацию о всех пожеланиях родителей, каким спортом они хотят сами заниматься, чем хотят завлечь своих детей, какой вид действительно надо развивать в определенном районе. Каждая спортивная школа должна разместить баннеры со своими знаменитыми выпускниками-олимпийцами. Предложил обратить внимание на подготовку и переподготовку спортсменов, тренеров, директоров спортивных школ – углубленное знание технологий, в том числе подростковой физиологии, психологии и экономики, где в большинстве случаев отмечаются слабые знания.