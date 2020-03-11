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Из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения расценивает распространение вируса COVID-19 как пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 11 марта заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрей-Есус. Напомним, пандемией называют распространение нового заболевания в мировых масштабах.
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения расценивает распространение вируса COVID-19 как пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китай...
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