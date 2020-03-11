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Драма на «Энфилде». «Атлетико» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

11.03.2020 22:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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После домашней победы над «Ливерпулем» (1:0) мадридский «Атлетико» обыграл команду Юргена Клоппа и в гостях — 3:2 (д.в.)

«Ливерпуль» владел ощутимым игровым преимуществом и открыл счет в концовке первого тайма после точно удара Вейналдума головой.

Хозяева продолжали атаковать и после перерыва, имели массу возможностей сделать счет 2:0, но так и не воспользовались своими шансами.


Дополнительное время началось с гола Фирмино, который сначала пробил в штангу, а затем сам же отправил мяч в сетку. Впрочем, практически мгновенно Маркос Льоренте сравнял счет по сумме двух матчей после ошибки вратаря «Ливерпуля» Адриана. Суммарный счет 2:2 устраивал «Атлетико». Подопечные Клоппа полетели вперед, но быстро пропустили после еще одного удара Льоренте с линии штрафной.

Во втором экстратайме игра у «Ливерпуля» совсем разладилась, а закончилось все результативным выходом Мораты один на один с Адрианом.

По сумме двух встреч «Атлетико» выиграл со счетом 4:2.









В другом матче дня «Пари Сен-Жермен» смог отыграться после гостевого проигрыша дортмундской «Боруссии» (1:2). На своем поле парижане выиграли со счетом 2:0. Еще в первом тайме отличились Неймар и Бернат.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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После домашней победы над «Ливерпулем» (1:0) мадридский «Атлетико» обыграл команду Юргена Клоппа и в гостях - 3:2 (д.в.)
 
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