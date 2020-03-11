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Из-за коронавируса финал Кубка Федерации с участием белорусок перенесли на неопределённый срок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Финальный турнир Кубка Федерации с участием белорусок перенесен из-за коронавируса на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый финал Кубка Федерации в новом формате был запланирован на период с 14 по 19 апреля и должен был пройти в Будапеште.
Для участия в соревнованиях отобралась и сборная Беларуси. Однако 11 марта в Венгрии ввели чрезвычайное положение.
Ожидается, что турнир пройдет в Будапеште, однако о новых возможных датах пока не сообщают.
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Новости Беларуси. Финальный турнир Кубка Федерации с участием белорусок перенесен из-за коронавируса на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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