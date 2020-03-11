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«Давали им забивать лёгкие очки». «Цмокі» проиграли Bakken Bears и выбыли из розыгрыша Кубка ФИБА
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Цмокі» завершили выступление в Кубке ФИБА. Камнем преткновения стала датская команда Bakken Bears, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минчанам для выхода в полуфинал нужно было не просто одержать победу, а еще и отыграть отставание в 13 очков, которые «драконы» получили в выездном матче. К сожалению, не получилось.
Гости повели с самого начала, однако к третьей четверти подопечные Ростислава Вергуна сравняли счет. Тем не менее, одержать победу не удалось. Итоговые цифры на табло – 87:93. Лучшим у «драконов» стал Максим Салаш, набравший 23 очка. Также отметим разыгрывающего Роберта Лоури, на счету которого18 передач.
Евгений Белянков, форвард БК «Цмокі-Мінск»:
Я скажу, что план мы выполнили – вышли в плей-офф. Конечно, хотелось бы идти дальше.
Таким образом «Цмокі» завершили выступление в еврокубках. Теперь команда Ростислава Вергуна сконцентрируется на Единой лиге ВТБ и чемпионате страны.
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Новости Беларуси. «Цмокі» завершили выступление в Кубке ФИБА. Камнем преткновения стала датская команда Bakken Bears, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчанам для...
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