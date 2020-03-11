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«Давали им забивать лёгкие очки». «Цмокі» проиграли Bakken Bears и выбыли из розыгрыша Кубка ФИБА

11.03.2020 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Цмокі» завершили выступление в Кубке ФИБА. Камнем преткновения стала датская команда Bakken Bears, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчанам для выхода в полуфинал нужно было не просто одержать победу, а еще и отыграть отставание в 13 очков, которые «драконы» получили в выездном матче. К сожалению, не получилось.

«Давали им забивать лёгкие очки». «Цмокі» проиграли Bakken Bears и выбыли из розыгрыша Кубка ФИБА

Гости повели с самого начала, однако к третьей четверти подопечные Ростислава Вергуна сравняли счет. Тем не менее, одержать победу не удалось. Итоговые цифры на табло – 87:93. Лучшим у «драконов» стал Максим Салаш, набравший 23 очка. Также отметим разыгрывающего Роберта Лоури, на счету которого18 передач.

«Давали им забивать лёгкие очки». «Цмокі» проиграли Bakken Bears и выбыли из розыгрыша Кубка ФИБА

Евгений Белянков, форвард БК «Цмокі-Мінск»:
Много пропустили, давали им забивать легкие очки. Это хорошая команда, которая очень сильно бежит. Мы не остановили их.

Я скажу, что план мы выполнили – вышли в плей-офф. Конечно, хотелось бы идти дальше.

Таким образом «Цмокі» завершили выступление в еврокубках. Теперь команда Ростислава Вергуна сконцентрируется на Единой лиге ВТБ и чемпионате страны.

«Давали им забивать лёгкие очки». «Цмокі» проиграли Bakken Bears и выбыли из розыгрыша Кубка ФИБА

Люди в материале: Евгений Белянков

 
 
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Новости Беларуси. «Цмокі» завершили выступление в Кубке ФИБА. Камнем преткновения стала датская команда Bakken Bears, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчанам для...
 
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