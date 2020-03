Источник материала: Tut.by

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса. Но два тренера-весельчака — Юрген Клопп и Диего Симеоне — нашли забавный выход из положения.

Посмотрите, как они поприветствовали друг друга перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов.