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Учебный автомобиль остановился пропустить пешехода и получил удар от таксиста

12.03.2020 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Небольшое, но очень досадное и обидное ДТП произошло сегодня, 11 марта 2020 года в городе Бресте на съезде с кольца по бульвару Шевченко.

Учебный автомобиль остановился пропустить пешехода и получил удар от таксиста

Автомобиль такси слегка подтолкнул учебку, водитель которой остановился, чтобы пропустить пешехода.

видео - wikilink.by

Учебный автомобиль остановился пропустить пешехода и получил удар от таксиста

 
Теги: Брест
 
 
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  Небольшое, но очень досадное и обидное ДТП произошло сегодня, 11 марта 2020 года в городе Бресте на съезде с кольца по бульвару Шевченко. Автомобиль такси слегка...
 
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