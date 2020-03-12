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Учебный автомобиль остановился пропустить пешехода и получил удар от таксиста
12.03.2020 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Небольшое, но очень досадное и обидное ДТП произошло сегодня, 11 марта 2020 года в городе Бресте на съезде с кольца по бульвару Шевченко.
Автомобиль такси слегка подтолкнул учебку, водитель которой остановился, чтобы пропустить пешехода.
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