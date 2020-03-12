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Бизнесмен продает дом в Минске за 700 тысяч долларов. В соседях - бывший вице-премьер

12.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В квартале за Национальной библиотекой выставили на продажу особняк площадью в 626 квадратных метров. Дом без чистовой отделки и потребует еще немало вложений, однако тут важнее его расположение. Это закрытая улица, застройщиком которой была группа компаний «Тапас», связанная с бизнесменом Павлом Белым. Как выглядит объект и кто будет в соседях у потенциального новосела — в материале REALTY.TUT.BY.


Особняк, который продается, не самый большой по площади на этой улице. Фото: «Куфар.Недвижимость»

Что это за улица, куда вход через КПП?

Квартал с усадебной застройкой за Нацбиблиотекой по уровню престижа равен Дроздам и Веснинке, но с одним отличием — тут не выделялись массово бесплатные участки для чиновников. Особняками на Жасминовой владеют в основном бизнесмены. Из самых интересных застроек тут, пожалуй, стоит отметить недавно появившуюся закрытую улицу. Еще в начале строительства, года четыре назад, попасть сюда можно было легко, однако сейчас сделать это проблематично: на входе КПП и шлагбаум.


Закрытая улица. Фото: «Куфар.Недвижимость»

Вот как живописно говорится об этой улице в объявлении о продаже особняка: «14 комфортабельных коттеджей образуют цельный архитектурный ансамбль, который идеально сочетается с природным ландшафтом местности и при этом находится совсем недалеко от центра столицы. <…> Въезд на территорию поселка осуществляется через охраняемый пропускной пункт, территория огорожена по всему периметру. С одной стороны коттеджи окружает многолетний лесной массив, с другой — живописный водный канал. Несмотря на свою естественную изоляцию от городской среды, непривычную для мегаполиса тишину и высокую степень благоустроенности, коттеджный поселок обладает отличной транспортной доступностью».


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Домом владеет бизнесмен Александр Бабицкий — один из сооснователей компании, занимающейся поставкой спецтехники. В частности — для МЧС.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Дом двухуровневый, общей площадью 626 квадратных метров, без чистовой отделки. Чтобы покупатель мог представить, как может выглядеть дом с ремонтом, в объявлении о продаже разместили планировку и визуализацию одной из комнат.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Визуализация. Фото: «Куфар.Недвижимость»

Площадь участка — 13 соток. Продается дом за 700 тысяч долларов в эквиваленте.

Кто соседи?

Большая часть домов на этой улице пока еще не заселена: многие еще заняты ремонтами и отделкой. Здесь, например, построились бизнесмен Павел Белый, бизнес-партнер Бабицкого Олег Дерябин, бывший вице-премьер Василий Жарко, бизнес-партнер Павла Белого Александр Савицкий.

К слову, строятся тут с размахом, используя каждую сотку. Самая большая площадь особняка на этой улице — почти 1300 квадратных метров, самая маленькая — 342 «квадрата».

 
 
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