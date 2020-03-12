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«Придётся мигрировать или сжимать зубы». ИТ-компания о падении валют

12.03.2020 07:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник официальный курс белорусского рубля упал по отношению к доллару на 5% до самого низкого в этом году уровня 2,3518. Рубль среагировал на изменения на валютном рынке России, спровоцированные падением цен на нефть на 30%. ИТ-компания Andersen попыталась кратко разобраться, как отразится ослабление нацвалют на айтишниках в Беларуси, России и Украине.

— Итак, товарищи. Спешим поздравить всех, кто набил подушку долларами или заблаговременно избавился от лишних бочек с нефтью. И в самом деле, только место в гараже занимали! Как вы уже, наверное, в курсе, у нас тут обвал цен на нефть. По Bloomberg — самый серьезный с 1991 года. Из чего следует и падение кое-каких нацвалют. В первую очередь это российский рубль, следом за собой он утянул на дно и белорусский. Украинская гривна пока сидит на чемоданах и ждёт развития ситуации. Наши офисы находятся во всех трёх государствах, поэтому тема для нас, сами понимаете, весьма острая.

Что конкретно сулит ситуация айтишникам трёх государств?

Беларусь

Порядка 10% разработки идёт на Россию. Удержится ли этот рынок? Если российские заказчики не смогут выполнять свои обязательства, не останется ли каждый десятый белорусский айтишник без работы? К слову, наш премьер-министр уже заявил, что сдерживать падение белорусской валюты Нацбанк не собирается.

Россия

Учитывая прогнозы по дальнейшему обвалу рубля, ожидаемо и падение зарплат в российских ИТ-компаниях. Если вы завтра потеряете 20% от з/п в долларовом эквиваленте — смиритесь или пойдете искать новое место работы? Не ждет ли нас массовая миграция кадров?

Украина

Тут мы видим только косвенные эффекты. Но сами представьте, теряющие работу белорусы и россияне станут конкурировать на рынке аутсорса, неизбежно демпингуя рейты. Так что для украинских компаний это тоже может оказаться достаточно болезненно.

Айти, считавшееся многими вишенкой на торте экономики, первым под нож и пойдет. Уже очевидно, что потрясение для отрасли будет серьезным и выплывут не все. Компаниям Украины, Беларуси и России, очевидно, придётся либо мигрировать (кстати, куда бы перевозили бизнес вы?), либо сжимать зубы и бороться.

Ну что ж, поборемся. Но если вы планировали отправлять ребенка учиться на инженера-программиста, то теперь, возможно, гораздо перспективнее ему стать, скажем, стоматологом?
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В понедельник официальный курс белорусского рубля упал по отношению к доллару на 5% до самого низкого в этом году уровня 2,3518. Рубль среагировал на изменения на...
 
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