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Леденцы из земляных червей сделали в Латвии
Источник материала: Партизан
В Латвии ученые разработали леденцы из земляных червей. Создатели уверяют, что продукт недорогой и полезный.
Как сообщает
Она считает, что черви – идеальная добавка к качественному рациону. Разводить их легко, они неприхотливы, обитают везде, кроме Антарктиды, и способны к быстрой регенерации.
«Земляные черви богаты протеином. Одна свежая особь эквивалентна по питательности такому же объему более привычного нам мяса. В сушеных червяках протеина в три раза больше, чем в плоти животных», – отметила исследовательница.
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В Латвии ученые разработали леденцы из земляных червей. Создатели уверяют, что продукт недорогой и полезный.
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