Леденцы из земляных червей сделали в Латвии













Mir24.tv, исследователь из Сельскохозяйственного университета Илга Гедровица давно ищет способ сделать современную пищу более питательной, но при этом дешевой и экологически чистой. Как сообщаетисследователь из Сельскохозяйственного университета Илга Гедровица давно ищет способ сделать современную пищу более питательной, но при этом дешевой и экологически чистой.





Она считает, что черви – идеальная добавка к качественному рациону. Разводить их легко, они неприхотливы, обитают везде, кроме Антарктиды, и способны к быстрой регенерации.





«Земляные черви богаты протеином. Одна свежая особь эквивалентна по питательности такому же объему более привычного нам мяса. В сушеных червяках протеина в три раза больше, чем в плоти животных», – отметила исследовательница.