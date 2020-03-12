ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леденцы из земляных червей сделали в Латвии

12.03.2020 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Латвии ученые разработали леденцы из земляных червей. Создатели уверяют, что продукт недорогой и полезный.




Как сообщает Mir24.tv, исследователь из Сельскохозяйственного университета Илга Гедровица давно ищет способ сделать современную пищу более питательной, но при этом дешевой и экологически чистой.

Она считает, что черви – идеальная добавка к качественному рациону. Разводить их легко, они неприхотливы, обитают везде, кроме Антарктиды, и способны к быстрой регенерации.

«Земляные черви богаты протеином. Одна свежая особь эквивалентна по питательности такому же объему более привычного нам мяса. В сушеных червяках протеина в три раза больше, чем в плоти животных», – отметила исследовательница.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Латвии ученые разработали леденцы из земляных червей. Создатели уверяют, что продукт недорогой и полезный.
 
Новости дня
Новости разные
 
Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика