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Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом

12.03.2020 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом артист написал в своем Twitter.

Фото: Mario Anzuoni / REUTERS

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом артист написал в своем Twitter.

Артист рассказал, что они оказались в Австралии, когда почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами. Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат.

Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.
 
 
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