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Vitebsk Plaza так и не начали строить, когда обещали. Объявили новый срок, когда туда придут рабочие
Источник материала: Tut.by
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В 2019 году к объекту подвели тепловые и электрические сети. На площадке почти снесли бывшие заводские железобетонные конструкции.
— Сейчас заканчивается разработка технического проекта. В марте должен пройти тендер на определение генподрядчика. А в апреле ожидается начало строительства торгового центра, — сообщил Лауринас Митузас.
В строительство Vitebsk Рlaza хотят вложить 30 млн евро.
— Объем инвестиций не изменился, но будет уточняться по результатам тендера, — отметил Митузас. — До этого момента запланировано подписание договора с продуктовым супермаркетом. Затем начнем переговоры с другими арендаторами и потенциальными партнерами. На завершающем этапе будем вести диалог с бизнесменами, заинтересованными арендовать средние и малые магазины, бутики.
По словам Лауринаса Митузаса, Vitebsk Plaza прежде всего будет местом для проведения досуга и встреч, и только потом — для покупок. Там хотят проводить развлекательные и спортивные мероприятия.
В октябре 2019 года Лауринас Митузас
— Разрешение на него — а объект буден возведен с нуля, рассчитываем получить до конца этого года. Сразу начнется работа. Открыть галерею планируем в 2021-м.
Напомним, двухэтажная Vitebsk Рlaza площадью 22 тысячи кв. м будет представлять собой 120-метровую галерею. Там планируют разместить гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран. Рядом будет парковка на 720 мест.
Превратить бывший завод имени Коминтерна в Витебске в торговый объект собираются уже много лет. На этом месте раньше пытались построить
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Vitebsk Plaza так и не начали строить, когда обещали. Объявили новый срок, когда туда придут рабочие
В 2019 году к объекту подвели тепловые и электрические сети. На площадке почти снесли бывшие заводские железобетонные конструкции.
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