Vitebsk Plaza так и не начали строить, когда обещали. Объявили новый срок, когда туда придут рабочие

Источник материала: Tut.by

Новый торговый центр Vitebsk Plaza на месте бывшего завода имени Коминтерна на улице Буденного начнут строить в апреле. Об этом «Витебским вестям» сообщил Лауринас Митузас, партнер инвестора проекта — литовской компании Sapus.





В 2019 году к объекту подвели тепловые и электрические сети. На площадке почти снесли бывшие заводские железобетонные конструкции.

— Сейчас заканчивается разработка технического проекта. В марте должен пройти тендер на определение генподрядчика. А в апреле ожидается начало строительства торгового центра, — сообщил Лауринас Митузас.

В строительство Vitebsk Рlaza хотят вложить 30 млн евро.

— Объем инвестиций не изменился, но будет уточняться по результатам тендера, — отметил Митузас. — До этого момента запланировано подписание договора с продуктовым супермаркетом. Затем начнем переговоры с другими арендаторами и потенциальными партнерами. На завершающем этапе будем вести диалог с бизнесменами, заинтересованными арендовать средние и малые магазины, бутики.

По словам Лауринаса Митузаса, Vitebsk Plaza прежде всего будет местом для проведения досуга и встреч, и только потом — для покупок. Там хотят проводить развлекательные и спортивные мероприятия.

В октябре 2019 года Лауринас Митузас заявлял , что площадка должна быть подготовлена к строительству осенью:

— Разрешение на него — а объект буден возведен с нуля, рассчитываем получить до конца этого года. Сразу начнется работа. Открыть галерею планируем в 2021-м.

Напомним, двухэтажная Vitebsk Рlaza площадью 22 тысячи кв. м будет представлять собой 120-метровую галерею. Там планируют разместить гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран. Рядом будет парковка на 720 мест.

Превратить бывший завод имени Коминтерна в Витебске в торговый объект собираются уже много лет. На этом месте раньше пытались построить торгово-развлекательный центр «Радзивилл» , но безуспешно.