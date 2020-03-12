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Vitebsk Plaza так и не начали строить, когда обещали. Объявили новый срок, когда туда придут рабочие

12.03.2020 08:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый торговый центр Vitebsk Plaza на месте бывшего завода имени Коминтерна на улице Буденного начнут строить в апреле. Об этом «Витебским вестям» сообщил Лауринас Митузас, партнер инвестора проекта — литовской компании Sapus.


В 2019 году к объекту подвели тепловые и электрические сети. На площадке почти снесли бывшие заводские железобетонные конструкции.

— Сейчас заканчивается разработка технического проекта. В марте должен пройти тендер на определение генподрядчика. А в апреле ожидается начало строительства торгового центра, — сообщил Лауринас Митузас.

В строительство Vitebsk Рlaza хотят вложить 30 млн евро.

— Объем инвестиций не изменился, но будет уточняться по результатам тендера, — отметил Митузас. — До этого момента запланировано подписание договора с продуктовым супермаркетом. Затем начнем переговоры с другими арендаторами и потенциальными партнерами. На завершающем этапе будем вести диалог с бизнесменами, заинтересованными арендовать средние и малые магазины, бутики.

По словам Лауринаса Митузаса, Vitebsk Plaza прежде всего будет местом для проведения досуга и встреч, и только потом — для покупок. Там хотят проводить развлекательные и спортивные мероприятия.

В октябре 2019 года Лауринас Митузас заявлял, что площадка должна быть подготовлена к строительству осенью:

 — Разрешение на него — а объект буден возведен с нуля, рассчитываем получить до конца этого года. Сразу начнется работа. Открыть галерею планируем в 2021-м.

Напомним, двухэтажная Vitebsk Рlaza площадью 22 тысячи кв. м будет представлять собой 120-метровую галерею. Там планируют разместить гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран. Рядом будет парковка на 720 мест.

Превратить бывший завод имени Коминтерна в Витебске в торговый объект собираются уже много лет. На этом месте раньше пытались построить торгово-развлекательный центр «Радзивилл», но безуспешно.

 
Теги: Витебск
 
 
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В 2019 году к объекту подвели тепловые и электрические сети. На площадке почти снесли бывшие заводские железобетонные конструкции.
 
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