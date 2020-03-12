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Экс-президентов Армении призвали заплатить за армию: Никол Пашинян предъявил бывшим лидерам страны новые обвинения

12.03.2020 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду выступил с новыми громкими обвинениями в отношении двух экс-президентов страны — Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, а также их соратников.



Пашинян заявил, что они «обворовывали армию», и заверил в своей готовности сделать все, чтобы деньги были возвращены. 

«Когда мне доложили о том, какая ситуация в армии, мне хотелось все бросить и бежать из этого кабинета, потому что ситуация была катастрофической»,— возмутился в среду на встрече со своими сторонниками армянский премьер Никол Пашинян. Он посетовал: прошлое политическое руководство «оставило системы ПВО Армении и Арцаха» (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики) в разрушенном состоянии, армия была укомплектована оружием 1980-х годов, а питание солдат нельзя было назвать никак иначе, кроме как «еда для собак и медведей».

Это лишь одно из череды обвинений, прозвучавших со стороны армянского политического руководства за последние несколько дней. Все они относятся к хищению прошлыми властями средств, направленных на развитие армии. Так, выступая во вторник, Никол Пашинян уличил своих предшественников в спекуляциях при покупке вооружения. «Во время Сержа Саргсяна (президент Армении с 2008 по 2018 год, премьер с 4 апреля 2007 по 9 апреля 2008 года и с 17 по 23 апреля 2018 года.— Прим.) для армии было куплено вооружений на $42 млн, но с момента покупки вооружения не были использованы, потому что это не вооружение, а просто металлолом»,— заявил армянский премьер в ходе выступления в Сюникской области. И добавил: соответствующее уголовное дело уже возбуждено. Похожее обвинение — правда, о нарушениях при закупках дизельного топлива на нужды армии на 2019 год — было представлено в среду службой госнадзора Республики Армения при Министерстве обороны. В ведомстве отмечают, что его выводы будут также направлены на рассмотрение в Генпрокуратуру.

Никол Пашинян, выступая перед сторонниками, неизменно заверяет их, что сегодня положение армянской армии совсем другое: у республики сверхсовременная система противовоздушной обороны и самые современные истребители Су-30СМ, а солдаты едят «качественную и приличную еду», пишет "Коммерсант".
 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду выступил с новыми громкими обвинениями в отношении двух экс-президентов страны — Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна,...
 
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