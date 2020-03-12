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Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, почему переносится «Большой разговор с президентом»

12.03.2020 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.ru

Мероприятие с привлечением представителей общественности и СМИ должно было пройти сегодня, 12 марта.

В этом году сроки «Разговора» переносятся. По словам Натальи Эйсмонт – не только из-за ситуации с коронавирусом.  В беседе с tut.by Эйсмонт признала, что «сейчас всем нужно быть очень аккуратными» в связи с распространением вируса. Однако истинная причина переноса встречи, пояснила пресс-секретарь,  – это перенасыщенность графика президента важными политическими мероприятиями. Речь идет об обращении с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, о поездках за рубеж и по стране, ряде уже запланированных интервью с главой государства.

 
 
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Мероприятие с привлечением представителей общественности и СМИ должно было пройти сегодня, 12 марта.
 
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