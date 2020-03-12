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Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, почему переносится «Большой разговор с президентом»
12.03.2020 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.ru
Мероприятие с привлечением представителей общественности и СМИ должно было пройти сегодня, 12 марта.
В этом году сроки «Разговора» переносятся. По словам Натальи Эйсмонт – не только из-за ситуации с коронавирусом. В беседе с
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Мероприятие с привлечением представителей общественности и СМИ должно было пройти сегодня, 12 марта.
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