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У актёра Тома Хэнкса обнаружили коронавирус

12.03.2020 09:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Это происходит с лучшими из нас: американский актер Том Хэнкс заявил, что вместе со своей женой, актрисой Ритой Уилсон, заразился коронавирусной инфекцией в Австралии. Пара приехала в эту страну ради съемок фильма о певце Элвисе Пресли. 

«Привет всем. Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты озноб то появлялся, то проходил, а вместе с ним небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Итак. Что теперь? У медицинских работников есть инструкции, которым нужно следовать. Нас проверят, мы будем под наблюдением и в изоляции», – написал Хэнкс в твиттере, приложив к посту фотографию резиновой перчатки в мусорной корзине.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру к 12 марта превышает 123 тысячи человек. С начала вспышки инфекции в декабре 2019 года умерли 4620 человек, большинство из них – в китайском городе Ухань.

 
 
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Это происходит с лучшими из нас: американский актер Том Хэнкс заявил, что вместе со своей женой, актрисой Ритой Уилсон, заразился коронавирусной инфекцией в...
 
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