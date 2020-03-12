Более 500 школьников Гомельской области получат паспорта во время акции «Мы — граждане Беларуси!»

Источник материала: Газета Авангард

Более 500 девушек и юношей Гомельской области получат свои первые паспорта во время гражданско-патриотической акции «Мы — граждане Беларуси!», сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном комитете БРСМ.





Одна из торжественных церемоний состоится в Гомельском дворцово-парковом ансамбле накануне Дня Конституции Республики Беларусь 14 марта. 14-летним жителям юго-восточного региона, которые отличились в учебе, творчестве и спорте, первый документ вручат представители Гомельского облисполкома в присутствии общественных объединений, ветеранов Великой Отечественной войны. Этот момент с ребятами разделят их близкие и друзья.

Кроме паспорта молодые люди получат в подарок Конституцию Республики Беларусь и красочное иллюстрированное издание «Я — гражданин Республики Беларусь». На память им вручат приветственный адрес от союза молодежи и сувенирную продукцию.

«Ребятам расскажут о новых достижениях белорусов, покажут, что быть гражданином суверенной Беларуси — высокая честь и ответственность как перед обществом, так и перед самим собой. В этом году акция проходит под слоганом #раЗАм. Молодые люди должны понимать, что только вместе и сообща можно достичь достойных результатов. Важен вклад каждого из них в развитие малой родины. Их инициативы всегда готовы поддержать на разных уровнях», — рассказали в обкоме.

В эти дни аналогичные мероприятия проходят во всех районах области и страны.

Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!» приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь. Она ежегодно проходит по инициативе БРСМ. Ее основная задача — знакомство молодого поколения с историей и значением символики нашей страны, документами, основными законами, правами и обязанностями гражданина Беларуси.