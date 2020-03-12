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«Они могли бы играть в настоящий футбол». Клопп раскритиковал «Атлетико» и похвалил «Ливерпуль»

12.03.2020 10:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3), сообщает Sports.ru.


Reuters

«Не очень приятно было получить счет 2:1, но он не стал проблемой для нас, а вот 2:2 на табло – это проблема побольше.

После второго пропущенного гола игроки были уставшими. Все, что получалось так естественно в основное время матча, затем давалось с трудом.

Подачи уже были не такими, как мы хотели, как в случае с нашим первым голом, парни просто забыли, как это делать.

Я абсолютно доволен игрой команды. Так трудно играть против таких соперников. Я не понимаю того, что они играют в такой футбол, обладая таким классом. Они могли бы играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко [в защите] и используют контратаки.

Мы принимаем этот результат, хотя сегодня он не кажется правильным. Понимаю, какой я на самом деле неудачник, особенно когда парни предпринимают так много усилий, играя против соперника мирового класса, который защищается в две линии по четыре человека.

Да, за последние два года с нами была удача – она должна быть, чтобы дважды выйти в финал, – но сегодня все было против нас в ключевые моменты», – сказал Клопп.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:3), сообщает Sports.ru.
 
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