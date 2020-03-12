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Баскетболист потрогал все микрофоны, смеясь над коронавирусом. Угадайте, что с ним сейчас

12.03.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центровой «Юты» Руди Гобер в понедельник в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса, пишет sports.ru.

Сегодня стало известно, что Гобер сдал положительный тест на коронавирус. О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.

 
 
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