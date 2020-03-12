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Баскетболист потрогал все микрофоны, смеясь над коронавирусом. Угадайте, что с ним сейчас
Источник материала: Tut.by
Центровой «Юты» Руди Гобер в понедельник в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса,
Сегодня стало известно, что Гобер сдал положительный тест на коронавирус. О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.
Вскоре НБА приняла решение
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