Вводится запрет на лов рыбы в Брестской и Гомельской областях

Сроки запрета в этом году начинают действовать раньше, чем обычно. Это обусловлено аномально теплой погодой и ранним нерестом.
Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства), сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.