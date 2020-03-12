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Вводится запрет на лов рыбы в Брестской и Гомельской областях

12.03.2020 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вводится запрет на лов рыбы в Брестской и Гомельской областях
БЕЛТА

Сроки запрета в этом году начинают действовать раньше, чем обычно. Это обусловлено аномально теплой погодой и ранним нерестом.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства), сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. 

Вводится запрет на лов рыбы в Брестской и Гомельской областях
В Беларуси с 25 декабря вводится запрет на лов некоторых видов рыб
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