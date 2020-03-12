Организаторы Дня Воли отказались от массовой акции

Об отказе от массовой акции написал в Фейсбуке один из организаторов — заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков:









"Принято коллективное решение отказаться от празднования Дня Воли 2020 в формате массовой акции. Мы переходим к запасному варианту, который разрабатывался на случай запрета мероприятия горисполкомом и не предусматривает централизованного массового скопления людей в одном месте. Задуманные активности, квест, паспорта и визы — по-прежнему актуальны. Берегите себя) Жыве Беларусь!"





Между тем организаторы минской акции на День Воли пока своих планов не изменили и от массовой акции не отказались. Правда, конкретное время и место не разглашаются, пока нет ответа из Мингорисполкома.





На сегодня в Беларуси зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом.