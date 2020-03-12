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Организаторы Дня Воли отказались от массовой акции

12.03.2020 10:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовой уличной акции на День Воли в этом году в Гродно не будет. Такое решение приняли сами организаторы после того, как в городе обнаружили первого человека, который заразился коронавирусом.

Об отказе от массовой акции написал в Фейсбуке один из организаторов — заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков:


"Принято коллективное решение отказаться от празднования Дня Воли 2020 в формате массовой акции. Мы переходим к запасному варианту, который разрабатывался на случай запрета мероприятия горисполкомом и не предусматривает централизованного массового скопления людей в одном месте. Задуманные активности, квест, паспорта и визы — по-прежнему актуальны. Берегите себя) Жыве Беларусь!"

Между тем организаторы минской акции на День Воли пока своих планов не изменили и от массовой акции не отказались. Правда, конкретное время и место не разглашаются, пока нет ответа из Мингорисполкома.

На сегодня в Беларуси зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом.
 
Теги: Гродно
 
 
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Массовой уличной акции на День Воли в этом году в Гродно не будет. Такое решение приняли сами организаторы после того, как в городе обнаружили первого человека,...
 
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