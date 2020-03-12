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В Китае за сутки выздоровели от коронавируса 1318 человек
12.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число летальных исходов от нового коронавируса в Китае за последние сутки увеличилось на 11, заразившихся — на 15, выздоровели 1318 человек.
Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Таким образом, общее число заразившихся с начала
Показатель смертности составляет сейчас в КНР 3,92%, доля выздоровевших 77,7%, передает
Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 13,7 тыс. человек, которые потенциально могли заразиться коронавирусом. 253 человека находятся на карантине с подозрением на вирус.
СБ
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Число летальных исходов от нового коронавируса в Китае за последние сутки увеличилось на 11, заразившихся — на 15, выздоровели 1318 человек. Такие данные приводит...
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