В Китае за сутки выздоровели от коронавируса 1318 человек

Источник материала: Вороновская газета





Число летальных исходов от нового коронавируса в Китае за последние сутки увеличилось на 11, заразившихся — на 15, выздоровели 1318 человек.

Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Таким образом, общее число заразившихся с начала вспышки инфекции составляет 80,7 тыс., выздоровели 62,7 тыс., умерли 3169 человек.

Показатель смертности составляет сейчас в КНР 3,92%, доля выздоровевших 77,7%, передает ТАСС .

Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 13,7 тыс. человек, которые потенциально могли заразиться коронавирусом. 253 человека находятся на карантине с подозрением на вирус.

СБ