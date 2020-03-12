Водой — тушат, а умом — предотвращают

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вместе с установившейся сухой и ветреной погодой резко возрастает риск возникновения пожаров на территории приусадебных участков, в лесах и на торфяных массивах.

Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, люди продолжают игнорировать элементарные правила пожарной безопасности, разводят костры на своих приусадебных участках, тем самым становясь виновниками возникновения пожаров. Лесные и торфяные пожары наносят огромный вред экологии, уничтожая гектары леса и выбрасывая в атмосферу тонны ядовитых веществ, являются причиной гибели животных и растений, а выжигание сухостоя приводит к обеднению почвы и растительности.





Спасатели не раз сталкивались со случаями, когда во время сжигания мусора хозяевами, разведения костров во время отдыха на природе огонь перекидывался на постройки и транспорт.

16 марта 2019 года в 9 утра на центр оперативного управления Речицкого РОЧС Гомельской области поступило сообщение о пожаре — горела сухая трава на территории частного домовладения в агрогородке Лиски Речицкого района. В результате пожара погибла хозяйка 1939 года рождения. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.

Воскресным утром 15 марта 2015 года житель д. Шалаевка Кировского района Могилевской области решил выжечь сухую траву на территории своего домовладения. При сжигании растительности на нем загорелась одежда. Днем этого же дня бригадой скорой помощи мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» с ожогами 1-3 степени (75% тела), где через два дня скончался от полученных повреждений.

Работники инспекции надзора и профилактики Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежегодно проводят профилактические рей-ды по выявлению фактов палов на земельных участ-ках. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены довольно суровые санкции за совершение правонарушений в области пожарной безопасности. Так, за нарушение статьи 15.57 (Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов) предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. За нарушение статьи 15.58 (Разведение костров в запрещенных местах) предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 12 базовых величин. Статья 23.56 (Нарушение законодательства о пожарной безопасности) предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 50 базовых величин. Статья 21.14 (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов) влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин.

Сжигать мусор на своем участке всё же можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не допустить трагедии. Согласно правилам пожарной безопасности для жилых зданий, общежитий, гаражей, садоводческих товариществ допускается контролируемое разведение костров при слабом ветре на расстоянии не менее 10 м от зданий (сооружений) и 20 м — от лесного массива. Площадка для сжигания мусора должна быть обеспечена средствами первичного пожаротушения, а место размещения специальных приспособлений для приготовления пищи должно быть выбрано таким образом, чтобы исключалась возможность возникновения пожара.

Несвижский РОЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и при сжигании сухой растительности! Берегите себя и своих близких!

«НН».