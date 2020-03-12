Источник материала: Ежедневник

фото: fromua.news

Об этих планах узнало агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, Ирак и Кувейт решили последовать примеру Саудовской Аравии и предоставить покупателям нефти скидки в апреле. ОАЭ снизили цену для февральских продаж, пишет РБК .

Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, сообщает агентство. Скидка на нефть из Кувейта составит 6 долларов за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.

Между тем в Минэнерго России не считают, что Москва ведет ценовую войну на рынке нефти с кем-либо из участников. Об этом заявил замруководителя министерства Павел Сорокин, подчеркнув, что Россия выступает «исключительно за стабильный рынок».



6 марта страны — участницы ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения темпов мировой экономики из-за коронавируса. Из-за этого цены на нефть обрушились на 30%, а курсы доллара и евро резко выросли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Нефтяную войну» России объявят еще три страны Об этих планах узнало агентство Bloomberg.

По прогнозу российских властей, цена на нефть достигнет 40–45 долларов за баррель во второй половине 2020 года.