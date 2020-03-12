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«Нефтяную войну» России объявят еще три страны

12.03.2020 10:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: fromua.news

Об этих планах узнало агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, Ирак и Кувейт решили последовать примеру Саудовской Аравии и предоставить покупателям нефти скидки в апреле. ОАЭ снизили цену для февральских продаж, пишет РБК.

Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, сообщает агентство. Скидка на нефть из Кувейта составит 6 долларов за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.

Между тем в Минэнерго России не считают, что Москва ведет ценовую войну на рынке нефти с кем-либо из участников. Об этом заявил замруководителя министерства Павел Сорокин, подчеркнув, что Россия выступает «исключительно за стабильный рынок».

6 марта страны — участницы ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения темпов мировой экономики из-за коронавируса. Из-за этого цены на нефть обрушились на 30%, а курсы доллара и евро резко выросли.

По прогнозу российских властей, цена на нефть достигнет 40–45 долларов за баррель во второй половине 2020 года.

 

 
 
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Об этих планах узнало агентство Bloomberg.
 
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