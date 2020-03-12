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«Нефтяную войну» России объявят еще три страны
12.03.2020 10:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: fromua.news
Об этих планах узнало агентство Bloomberg.
По сведениям агентства, Ирак и Кувейт решили последовать примеру Саудовской Аравии и предоставить покупателям нефти скидки в апреле. ОАЭ снизили цену для февральских продаж, пишет
Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, сообщает агентство. Скидка на нефть из Кувейта составит 6 долларов за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Между тем в Минэнерго России не считают, что Москва ведет ценовую войну на рынке нефти с кем-либо из участников. Об этом заявил замруководителя министерства Павел Сорокин, подчеркнув, что Россия выступает «исключительно за стабильный рынок».
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Об этих планах узнало агентство Bloomberg.
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