Растет надежная смена: в семье «Ястребов» готовы поддержать, оказать помощь в любых делах

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уже семнадцатый год сердца ребят из команды «Ястребы» бьются в одном ритме. Ведь команда — это не просто группа детей, занятых общим делом, это единый механизм, семья, где каждый, кто там оказался, чувствует себя комфортно и легко. В семье «Ястребов» готовы поддержать, оказать помощь в любых делах. В команде проходят не только тренировки, подготовка к конкурсам, но и просто дружеские встречи, где можно пообщаться, поделиться информацией, а еще — предоставляется возможность попробовать себя в роли настоящего спасателя, поработать в команде, в любую минуту рассчитывая на поддержку и понимание друзей.

В 2003 году в клубе «Ястребы» было всего десять человек, опыта было мало, сложно давалось всё: тренировки, участие в конкурсах. Сейчас клуб юных спасателей (КЮСП) насчитывает более 70 ребят с 5 по 11 классы, занятых общим делом, объединенных одной целью. «Ястребы» участвуют в различных мероприятиях, акциях, конкурсах, приобретают навыки безопасного поведения, которые так необходимы в повседневной жизни.





2019 год был для «Ястребов» богатым на мероприятия и победы.

Началось всё с районного этапа конкурса «Школа безопасности», где ребята заняли первое место в трех возрастных категориях.

Прошел республиканский этап КВН «Талантливая молодежь талантлива во всем», где «Ястребы» в упорной борьбе заняли первое место и удостоились чести представлять район на областных играх КВН, где также ждала победа.

Областной этап конкурса «Школа безопасности» показал отличные результаты: Маргарита Окуневич и Алексей Царь завоевали дипломы первой степени. Кроме этого ребятам подарили ценные призы. Но главный подарок — это возможность представить команду Минской области на республиканском этапе олимпиады. И ребята не подвели, завоевали два диплома первой степени в разных возрастных категориях. Помимо участия в конкурсе, ребят ждала развлекательная программа — посещение музея «Квантум» и цирка.

В районном смотре-конкурсе «Юный спасатель» в мае «Ястребы» стали абсолютными победителями, получив 4 диплома первой степени.





Позже ребята принимали участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. В начале конкурса всё шло просто отлично — 1 место в конкурсе «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, 3 место в конкурсе «Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни». Но на последнем конкурсе удача от нас отвернулась, и команда не смогла войти в тройку лидеров в общем зачете.

Лето… пора каникул, отдыха для учащихся. Но «Ястребам» некогда отдыхать, у них «горячая» пора. Всё лето ребята заняты тренировками и участием в конкурсах различного уровня.

На берегу Плещеницкого водохранилища проходил областной полевой лагерь «Юный спасатель». В результате упорной борьбы ребята заняли первое место, получив 7 дипломов различного уровня. Второе место — у команды города Жодино, а бронзу завоевали ребята из Минского района.

Вернувшись домой, «Ястребы» продолжили тренировки. Команда готовилась на седьмой международный слет, который проходил в городе Габала Азербайджанской республики. И здесь у нас, белорусов, почетное второе место. Уступили только команде-хозяйке слета, третье место — у ребят из Грузии.

Дальше ждал город Гомель, республиканский полевой слет. «Ястребы» получили 4 диплома на различных этапах слета, но это, к сожалению, не позволило войти в тройку лидеров.





Осенью ребята из «Ястребов» входили в состав областной команды «Тушилка» и принимали участие в республиканском слете юных спасателей пожарных, который уже 22-й год проходит на базе НДООЦ «Зубренок». Удача была на нашей стороне — у столичного региона 1 место. Ребята завоевали 8 дипломов различной степени, доказав на деле, что они лучшие в республике. Помимо призов и медалей, команда «Тушилка» в 2020 году будет представлять Республику Беларусь на международном слете, который пройдет в июле в Гомеле.

За всеми этими победами стоит титанический труд команды. Звездный состав «Ястребов», которые в 2019 году принесли столько побед: Ангелина Мелешко (капитан), Егор Жданович, Егор Шпаковский, Кристина Лукьянчик, Маргарита Окуневич, Яна Капуста, Даниил Серый, Павел Гацура, Дмитрий Глобаж, Артём Косяковский, Анастасия Игнатчик, Алексей Царь, Ксения Гирдюк, Алексей Криворот, Дарья Нимера, Александр Ортюх, Доминика Мозоль, Злата Крамина, Алексей Гвозд, Юлия Чирко, Татьяна Минько, Ульяна Брезина.

Педагоги средней школы № 4 г. Несвижа Юлия Кабариха, Владимир Плотников, Ирина Стацкевич помогают ребятам добиваться побед. Сотрудники Несвижской районной организации государственно-общественного объединения «ОСВОД» помогают ребятам отрабатывать все конкурсы на воде.

Постоянно поддерживают команду работники Несвижского РОЧС. Растет надежная смена. Воспитывается ответственное поколение.

А «Ястребам» нет времени расслабляться. Ребят и в 2020 году ждет огромное количество интересных мероприятий и конкурсов. И только вместе они смогут добиться хороших результатов.

Елена Комар,

руководитель команды

«Ястребы», учитель

биологии ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа».