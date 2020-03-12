На фестиваль, где выступит Земфира и Foals, остались последние билеты по минимальной цене

Источник материала: Tut.by

Новый музыкальный фестиваль The Vёska прогремит в Озерце 29 августа . На нем выступят Земфира, Foals, Nizkiz, SHUMA, «Молчат дома» и другие музыканты, имена которых пока не раскрываются. У вас осталась неделя, чтобы купить билет на фестиваль по минимальной цене — 35 рублей. Рассказываем, когда ожидать повышения стоимости.



Фото предоставлено организаторами

Как сообщили TUT.BY организаторы фестиваля, уже продано более 3000 билетов из первой партии по специальной цене в 35 рублей. Стоимость квитков ближе к дате феста будет расти. Так, первое повышение цены стоит ожидать во вторник, 17 марта: она поднимется до 40 рублей. Следующее подорожание будет почти через месяц — 7 апреля. Но пока у вас все еще есть возможность купить билеты по самым демократичным ценам. Их общее количество, напомним, лимитировано: площадка сможет вместить ограниченное число посетителей.

На фестивале вас ждет еще много актуальных групп и исполнителей, которые будут выступать на нескольких сценах одновременно. Гости смогут свободно курсировать от одной площадки к другой, собирая самые яркие аккорды уходящего лета.

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