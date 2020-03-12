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Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

12.03.2020 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 75-летию Победы посвящается. Телеканал СТВ продолжает собирать фрагменты истории Великой Отечественной войны: героические, судьбоносные, легендарные и малоизвестные.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Например, сегодня благодаря безвизовому режиму далеко за пределами нашей страны знают об уникальном гидротехническом сооружении XIX века на Августовском канале. Но не многие знают о том, какие события там происходили в веке XX.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Галина Буро, корреспондент:
22 июня в 4.00 граница сотряслась взрывами снарядов, мин и бомб.

Здесь началась Великая Отечественная война. Малоизвестная страница истории знаменитого Августовского канала. На что рассчитывало советское руководство, когда возводили вдоль границы ДОТы на линии Молотова? И как пришлось стоять на смерть недостроенному 68-му Гродненскому укрепрайону.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Немцы попытались здесь применить одно из своих ноу-хау того времени.

Эксклюзивные кадры из немецкой кинохроники, редкие фотографии, письма и воспоминания бойцов. Невероятные истории спасения.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Как гарнизоны ДОТов три июньских дня 41-го ценою жизни держали оборону? Специальный репортаж Галины Буро «Гродненский укрепрайон» – о людях и первых днях войны смотрите 12 марта сразу после информационного канала в 20.30.

Люди в материале: Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. 75-летию Победы посвящается. Телеканал СТВ продолжает собирать фрагменты истории Великой Отечественной войны: героические, судьбоносные,...
 
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