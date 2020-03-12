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В борьбе с гриппом и коронавирусом важна профилактика
12.03.2020 10:37 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Специалисты еще раз напоминают основные правила, выполнение которых позволит существенно снизить риск инфицирования респираторными вирусами, в том числе вирусами гриппа и коронавирусами нового типа (COVID-19):
Правило 1. Соблюдайте гигиену рук!
Чистые руки — это гарантия того, что Вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности.
Как можно чаще, особенно, после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды, мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук.
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие салфетки, чтобы иметь возможность в любой обстановке очистить руки.
Эти простые меры удалят вирусы с Ваших рук!
Правило 2. Чистота должна быть вокруг!
Проводите регулярную влажную уборку помещения, где Вы находитесь, чистку и дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Обратите, прежде всего, внимание на дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаетесь в быту и на работе. Поддерживать чистоту поверхностей — одно из самых простых, но самых важных правил!
Как можно чаще и регулярно проветривайте помещение и увлажняйте воздух любыми доступными способами в помещении, где Вы находитесь.
Правило 3. Избегайте многолюдных мест.
Избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в местах большого скопления людей (общественный транспорт, торговые центры, концертные залы и др.).
Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают).
Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии (до прекращения сезона заболеваемости ОРИ).
Помните, что респираторные вирусы передаются от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле). Поэтому старайтесь соблюдать расстояние не менее 1-1,5 м от лиц, которые имеют симптомы респираторной инфекции.
Соблюдайте «респираторный этикет»:
Используйте медицинскую маску, если:
Вы ухаживаете за больным с респираторной инфекцией,
Вы, возможно, будете контактировать с людьми с признаками респираторной инфекции.
ВАЖНО! При использовании медицинских масок необходимо соблюдать правила:
ВАЖНО!
Использовать маску можно не более двух часов.
Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов с момента использования.
Не касаться руками закрепленной маски.
Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.
Одноразовые маски нельзя использовать повторно.
Правило 4. Ведите здоровый образ жизни!
Это повысит естественную сопротивляемость Вашего организма к инфекции.
Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, высыпайтесь и придерживайтесь правил рационального питания (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, Bl, С, в пищу должны быть максимально включены овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С).
Правило 5. Обезопасьте окружающих!
В случае появления симптомов респираторной инфекции, в том числе гриппа и коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, заложенность носа, конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и чувство «ломоты» в теле):
Помните, что своевременное обращение к врачу и начатое лечение позволит минимизировать риск развития и степень тяжести основного осложнения гриппа и коронавирусной инфекции — пневмонии.
Обращаем внимание!!! После выписки из лечебного учреждения граждане не являются носителями коронавирусной инфекции.
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Специалисты еще раз напоминают основные правила, выполнение которых позволит существенно снизить риск инфицирования респираторными вирусами, Сообщение В борьбе...
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