Источник материала: Новости Волковыска

К утру 12 марта в мире 122 926 человек заразились новым коронавирусом Covid-19, 4601 человек скончался из-за болезни и осложнений, более 67 тысяч поправились. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Soutjh China Morning Post.

За сутки число зараженных в мире увеличилось на 4 900 человек.

Лидером антирейтинга числа заболевших остается материковый Китай — там зарегистрировано 80 793 случая заболевания.

Эпицентром распространения болезни в Европе остается Италия, где зафиксированы 12 462 подтвержденных случаев заболевания (скончалось 827 человек). Следом идет Иран, где заболели 9 тысяч (354 скончались), в Южная Корея (заболели 7 869, скончались 66), Испания (заболели 2 140, скончались 48), Франция (заболели 1784, скончались 33).

Восемь новых случаев заражения Covid-19 вчера было зарегистрировано в России, из них шесть — в Москве, еще два — в Московской области. Таким образом, по состоянию на 11 марта общее количество заболевших в России достигло 28 человек.

11 марта ВОЗ объявила коронавирус мировой пандемией. «Пандемия — не то слово, которое нужно использовать легкомысленно. Оно может вызывать неоправданный страх или необоснованное мнение о том, что борьба закончена — а это, в свою очередь, приведет к нежелательным страданиям и смертям. Описывая текущую ситуацию как пандемию, ВОЗ не меняет свою оценку угрозы от этого вируса, это не меняет того, что предпринимает ВОЗ и что должны предпринимать государства», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото РБК