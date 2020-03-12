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Чиновники сами сходили на минский концерт Линдеманна, чтобы убедиться, что там нет порно

12.03.2020 11:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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4 марта в Минске прошел концерт группы Lindemann – совместного проекта лидера Rammstein Тилля Линдеманна и инструменталиста Питера Тэгтгрена. Если помните, накануне шоу пытались сорвать. Мы рассказывали, что активисты на страже нравственности запустили электронную петицию, в которой требовали отменить выступление музыкантов. Все из-за громкого клипа Линдеманна с элементами порно. 

Да, клип Линдеманна на песню «Till the End» из альбома «Na Chui» и правда наделал много шума. Ролик вышел 14 февраля; в нем русские девушки занимаются сексом друг с другом и с Тиллем – из-за содержания клип не появился в официальных аккаунтах певца в соцсетях, зато попал на один из порносайтов. Соцсети же деанонимизировали актрис и опубликовали список их страниц в инстаграме и «ВКонтакте». После этого против десятков девушек началась большая кампания травли: они стали получать сотни сообщений с оскорблениями и угрозами. 

Итак, 28 февраля петицию с подписями 101 человека отправили в Министерство культуры. Ответ же пришел из Мингорисполкома. Так сказали, что сотрудники лично сходили на концерт Тилля и компании, и оказалось, что программа мероприятия вписалась в беларуские законы – порно не обнаружено. Только вот работники Мингорисполкома оценили не все: «В ходе проведения мероприятия усмотрен ряд иных вопросов, требующих организации работы в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. В адрес организатора направлено письмо об устранении выявленных нарушений (недостатков)».

Кстати, шоу группы Lindemann подверглось цензуре – откровенный видеоряд с изображениями половых органов крупными планами «заблюрили» и закрыли гениталии заставками с надписью censored. Зато эксцентричные выходки остались: музыканты бросали в зал живую рыбу и торты. Надеемся, в ребят из Мингорисполкома не попало!

Читайте по теме: Разве это искусство? Картины, из-за которых до сих пор устраивают скандалы, увольняют и бьют людей

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта в Минске прошел концерт группы Lindemann – совместного проекта лидера Rammstein Тилля Линдеманна и инструменталиста Питера Тэгтгрена. Если помните, накануне шоу...
 
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