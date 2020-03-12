В Петковичской школе — новые мячи, теннисные столы и разнообразные тренажеры

Источник материала: Новости Дзержинска

11 марта ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» посетил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Почетный гость приехал на дзержинскую землю не только с деловым визитом, но и приятной миссией – передать учреждению образования спортивный инвентарь.

Сергей Ковальчук ознакомился с материально-технической базой учреждения образования агрогородка Петковичи, поинтересовался спортивными достижениями учащихся, проектами, которые реализуются совместными усилиями педагогов и ребят. Министр спорта и туризма Республики Беларусь по достоинству оценил тренажерный зал, напомнил ребятам о пользе физического развития, акцентировал внимание на том, как важно вести здоровый образ жизни с самого раннего детства. В положительном ключе Сергей Михайлович высказался и о распространенном в Дзержинском районе проекте по обучению игре в шахматы и шашки, призвал ребят участвовать в различных конкурсах и состязаниях по этим видам спорта.

Помимо учащихся всех возрастов, почетного гостя встречали председатель Дзержинского районного исполнительного комитета Николай Артюшкевич, начальник управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома Галина Гапанькова и директор ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Валентина Рабиновская.









Примечательно, что Детско-юношескую спортивную школу Дзержинского района посещают немало ребят из сельской местности, их развитию уделяют большое внимание. Сергей Ковальчук подчеркнул, что юных спортсменов нужно искать в таких агрогородках, как Петковичи и вручил директору школы Валентине Рабиновской сертификат на спортивный инвентарь – у ребят появились новые мячи, теннисные столы и разнообразные тренажеры.

- Учреждение образования близко мне по духу, так как я сам вырос в деревне, - отметил Сергей Михайлович. – В вашей школе созданы все условия и грамотно организован образовательный и воспитательный процесс, потому остается пожелать ребятам уделять должное внимание, как умственным способностям, так и физическим – так они будут развиваться гармонично. Я убежден, что у каждого из них есть возможность достичь отличных результатов в спорте, учебе, творчестве.

И ребятам было чем похвастаться: они поделились своими спортивными достижениями, продемонстрировали успехи в области лего-конструирования и робототехники. Министр спорта и туризма также ознакомился с продукцией школьной бизнес-компании «БелАрт», в рамках которой ребята своими руками изготавливают сувениры с национальными мотивами (от вышитых закладок, фликеров, обложек до рушников и даже наборов шашек). Сергей Ковальчук побеседовал с юными мастерами, а те в свою очередь, подарили почетному гостю на память о визите оригинальный блокнот в фирменной вышитой обложке.

В заключение встречи, министр спорта и туризма Республики Беларусь обратил внимание на то, что в сельских школах немало мотивированных детей, чей талант важно не загубить. «Сельские дети – сильны по духу, они хотят совершенствоваться, становиться лучше, а главное доказать себе, что они могут достичь многого. Такие спортсмены нам нужны», - подчеркнул он.







