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Госслужащие проверили концерт Lindemann. Вот их ответ белорусу, который предлагал отменить шоу

12.03.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком ответил на электронное обращение по вопросу отмены концерта группы Lindemann. Который, напомним, все-таки прошел во Дворце спорта в среду, 4 марта. Письмо опубликовано на сайте «Удобный город».


Сотрудники администрации Центрального района Минска и управления культуры Мингорисполкома посетили выступление группы. И пришли к выводу, что программа мероприятия соответствовала требованиям законодательства. Концерт, отметим, носил возрастное ограничение «18+».

Но, пишут госслужащие, они обнаружили ряд других проблем, которые нужно устранить. «В ходе проведения мероприятия усмотрен ряд иных вопросов, требующих организации работы в соответствии с действующим законодательством. В адрес организатора направлено письмо об устранении выявленных нарушений (недостатков)», — такой ответ содержится в письме, подписанном начальником управления культуры Мингорисполкома Виталиной Рудиковой.

Напомним, за несколько дней до выступления немецко-шведской группы Lindemann появилась петиция, автор которой предлагал отменить этот концерт. Автор жаловался на скандальный порноклип Till the End, который выложил в интернет Тилль Линдеманн (отношения к проекту Lindemann этот клип не имеет).

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком ответил на электронное обращение по вопросу отмены концерта группы Lindemann, который прошел во Дворце спорта в среду, 4 марта. Письмо опубликовано на...
 
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