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Госслужащие проверили концерт Lindemann. Вот их ответ белорусу, который предлагал отменить шоу
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком ответил на электронное обращение по вопросу
Сотрудники администрации Центрального района Минска и управления культуры Мингорисполкома посетили выступление группы. И пришли к выводу, что программа мероприятия соответствовала требованиям законодательства. Концерт, отметим, носил возрастное ограничение «18+».
Но, пишут госслужащие, они обнаружили ряд других проблем, которые нужно устранить. «В ходе проведения мероприятия усмотрен ряд иных вопросов, требующих организации работы в соответствии с действующим законодательством. В адрес организатора направлено письмо об устранении выявленных нарушений (недостатков)», — такой ответ содержится в письме, подписанном начальником управления культуры Мингорисполкома Виталиной Рудиковой.
Напомним, за несколько дней до выступления немецко-шведской группы Lindemann
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Мингорисполком ответил на электронное обращение по вопросу отмены концерта группы Lindemann, который прошел во Дворце спорта в среду, 4 марта. Письмо опубликовано на...
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