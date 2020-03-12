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В Каменецком районе из-за взрыва газовой плиты пострадал пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Каменецком районе 11 марта примерно в четыре часа дня спасателям стало известно о госпитализации мужчины, который получил ожоги.
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Когда гражданин вернулся на кухню через 15-20 минут, он увидел, что огонь погас. Пенсионер попытался снова поджечь конфорку, но произошёл взрыв.
На громкий звук выбежала внучка мужчины. Девушка увидела дедушку рядом с разрушенным строением и немедленно обратилась за помощью к фельдшеру, который передал пенсионера бригаде скорой помощи.
Уничтожено хозяйственное строение, последующего горения не было. Причина взрыва выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны пострадавшего.
Месяцем ранее в частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл.
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Новости Беларуси. В Каменецком районе 11 марта примерно в четыре часа дня спасателям стало известно о госпитализации мужчины, который получил ожоги. По сведениям...
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