День охраны труда проходит на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета





Основной темой выступлений в трудовых коллективах стала «Обеспечение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, механизмов, оборудования, инструмента»

По итогам 2019 года в Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибло 20 человек и 88 получили тяжелые травмы, в 2018-м погибло 13 человек и 81 был тяжело травмирован. При этом из-за несоблюдения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, механизмов, оборудования и инструмента погибло 11 работников и 27 тяжело травмировано.

Среди причин этому способствующих — нарушения работниками инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины, в том числе нахождение в состоянии алкогольного опьянения; невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда; отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц; неудовлетворительная организация производства работ; эксплуатация неисправного оборудования и т.д.

Так 28 января 2019 года около 14.30 на производственном участке №3 в арочнике №1 д.Поплавцы при попытке самовольно устранить неисправность удлинителя получил смертельную травму электрическим током 55-летний заведующий складом КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкого района.

27 апреля около 14.00 в деревообрабатывающем цеху «Белковщина», не дождавшись полной остановки пил, открыл дверцу защитного ограждения станка, просунул левую руку в пильный узел с целью извлечения застрявшего горбыля и в результате получил тяжелую травму 60-летний укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз».

22 мая около 15.10 при регулировке уплотнения насосного оборудования в канализационном помещении глубиной 4 метра в результате наматывания края куртки костюма на вращающийся вал получил тяжелую травму правого плеча 55-летний слесарь-сантехник ОАО «Гроднопромтехника» г.Гродно.

23 мая около 13.06 в цеху производства ДСП после выполнения ремонтных работ тяговой цепи цепного конвейера сушилки №1 произошел запуск оборудования неустановленным лицом, в результате чего был затянут вращающимися элементами оборудования цепного конвейера в нижнюю его часть и смертельно травмирован находившийся рядом 22-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ИООО «Кроноспан» Сморгонского района.

27 мая около 11.30 на территории организации при утилизации бульдозера Д342Г, получив задание на демонтаж боковых стекол кабины при помощи молотка, и, находясь внутри кабины, стал выдавливать стекло правой ногой, которое разрушилось и тяжело травмировало 44-летнего электрогазосварщика ДПУП «Слонимский завод железобетонных конструкций» Слонимского района.

16 июля около 18.23 на территории внебюджетных производственных мастерских в деревообрабатывающем цеху №13 пос.Гезгалы Дятловского района при очистке многопильного деревообрабатывающего станка от древесных отходов в результате соприкосновения с режущим инструментом получил тяжелую травму 29-летний подсобный рабочий (осужденный) ИУ «Исправительная колония-поселение №26» УДИН МВД по Гродненской области .

23 июля около 8.50 часов в цехе по производству железобетонных изделий производственно-комплектовочного участка при выполнении работ на вертикально-сверлильном станке получил тяжелую травму левой руки 51-летний мужчина, выполнявший работы по гражданско-правовому договору с ОАО «СМТ №19» Лидского района.

27 июля около 11.00 часов на строительном объекте БелАЭС «Административно-лабораторный бытовой корпус» в ходе выполнения работ по устройству наружной отделки стен фасада с мобильной подъемной рабочей платформы (подъемника монтажного стрелового ПМС-328) при опускании стрелы с люлькой на высоте 9-ти метров произошло заклинивание стрелы с последующим опрокидыванием стрелы с люлькой на землю, в результате чего получил тяжелую травму 59-летний плотник СОУ №221 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно, а 23-летний плотник — легкую.

10 августа около 18.55 на участке №2»Пыра» вблизи аг.Озеры при прессовании соломы трактором МТЗ-1221.2, рег.номер СК-48387, с прессом Claas 450, после ужина по неизвестной причине, не выключив ВОМ трактора и не заглушив двигатель, поднялся на верхнюю часть пресса, где и был смертельно травмирован прессующими лентами 49-летний тракторист-машинист СПК «Озеры Гродненского района» Гродненского района.

9 декабря около 16.30 при выполнении работ по монтажу натяжного потолка с использованием газовой тепловой пушки произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего получили тяжелые травмы работники ЧУП по оказанию услуг «СтоКвадратовПлюс» Лидского района, выполнявшие работы по гражданско-правовому договору.

20 сентября около 21.25 в цеху деревообработки при работе на горбыльно-перерабатывающем станке «Град-4» в результате попадания по неизвестной причине правой руки в станок получил тяжелую травму (полное отчленение сегмента правой кисти, включающего в себя 2,3,4,5 пальцы) 51-летний мастер деревообрабатывающего участка ЧПУП «Флоарт» Гродненского района.

28 сентября около 13.30 при попытке убрать из рабочей зоны отрезного станка отломившийся кусок топливного брикета левая рука попала в зону работы дисковой пилы, в результате чего получил тяжелую травму 42-летний мастер ООО «БиоЭнергоРесурс» Новогрудского района (содержание алкоголя в крови 2,06 промилле).

31 октября около 10.10 на территории погрузочно-разгрузочной площадки производственной базы при разгрузке автомобиля МАЗ при помощи козлового крана, управляемого с пола ККТ-5, произошел обрыв тросового стропа, в результате чего смертельно травмирован 56-летний машинист автомобильного крана филиала «СМУ №4» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» г.Гродно.

28 ноября около 1.45 на ТП «Вертилишки»в брикетном цеху был обнаружен зажатым в ленту подачи сырья ленточного конвейера без признаков жизни 27-летний транспортерщик ПРУП «Гроднооблгаз» г.Гродно.

14 января 2019 года около 19.20 при возвращении из служебной командировки на служебном автомобиле IVECO в результате произошедшего ДТП получил тяжелые травмы 36-летний агроном ООО «Компания Верасень» Гродненского района.

13 апреля около 18.17 на 69 км автодороги Р11 вблизи деревни Полоная, передвигаясь для выполнения профессиональных обязанностей на служебном автомобиле «Рено-Мастер», при разъезде со встречным грузовым автомобилем от последнего отсоединилась крышка ступицы левого колеса и пробила лобовое стекло автомобиля, в результате чего получила тяжелые травмы 38-летний почтальон по сопровождению и обмену почты Кореличского УПС Новогрудского РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта».

30 апреля около 17.00 при следовании в цех на крыле погрузчика «Тoyotа» упал под его колеса и в результате наезда получил тяжелую травму 29-летний подсобный рабочий на лесозаготовках ООО «МС группа» Гродненского района.

10 мая около 11.00 на животноводческой ферме «Красный Груд» в результате наезда трактора с кормораздатчиком, двигавшего задним ходом, получил тяжелые травмы 54-летний животновод КСУП «Заря и К» Волковысского района, которая после оперативного вмешательства в УЗ «Волковысская ЦРБ» скончалась около 17.00.

23 июня около 12.00 на территории МТФ «Засетье» при спуске задним ходом в траншее с зеленой массой погрузчика МАНИТУ совершен наезд на сидящего в траншее на покрышке колеса 57-летнего полевода КСУП «Русь-Агро» Дятловского района, который получил тяжелые травмы.

5 августа около 9.15 часов при следовании из аг.Мисевичи в д.Курчевцы Вороновского района по рабочим вопросам на закруглении автодороги Провожа-Мисевичи водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-Нива-Шевроле и допустил его опрокидывание, в результате чего получили тяжелые травмы управлявший автомобилем 22-летний заведующий ремонтными мастерскими «Курчевцы» КСУП «Мисевичи» Вороновского района, а также ехавший с ним в автомобиле 64-летний тракторист-машинист этого же предприятия.

7 августа около 18.00 в Лидском районе на трассе М6 Минск-Гродно на 166-м км водитель автомобиля Volkswagen Golf при пересечении трассы М6 со стороны д.Горни в строну д.Палубников нарушил ПДД, не пропустив приближающий со стороны г.Гродно автомобиль Volvo, и в результате произошедшего ДТП был смертельно травмирован 29-летний водитель ООО «Пять машин» г.Гродно.

24 августа около 5.45 на территории ИООО «Кроноспан» был совершен наезд на 58-летнего подсобного рабочего подрядной организации ООО «СалвиСтрой» Сморгонского района, переходящего проезжую часть, мужчина скончался на месте.

2 сентября около 11.00 на территории МТК «Деревная» КСУП «Деревновский» тракторист-машинист совершил наезд на 41-летнего животновода КСУП «Деревновский» Слонимского района, женщина от полученных травм скончалась на месте.

6 сентября около 15.00 на территории МТК «Лавры» в результате наезда трактором МТЗ получил смертельные травмы 61-летний животновод КСУП «Имени Адама Мицкевича» Мостовского района (содержание алкоголя в крови 1,9 промилле).

7 апреля около 16.10 в гараже ремонтно-механических мастерских д.Сеньковщина при откручивании гаек крепления заднего левого колеса автомобиля ЗИЛ-130 в результате срыва с гайки штатного баллонного торцевого ключа получил тяжелую травму правой ноги 57-летний водитель автомобиля ОАО «Сеньковщина» Слонимского района.

26 сентября около 10.40 на территории предприятия в ходе ремонта автомобиля «КАМАЗ» при снятии гидравлического цилиндра подъема платформы кузова произошло соскакивание предохранительного упора платформы и в результате упавшей платформой смертельно травмирован 54-летний водитель автомобиля ОАО «Кореличская сельхозтехника» Кореличского района.

8 октября около 15.30 в авторемонтной мастерской в результате ударных действий молотком отлетевшей частицей металла от детали получил тяжелую травму правого глаза находившийся в непосредственной близости от места разборки узла автомобиля без индивидуальных средств защиты глаз 43-летний слесарь по ремонту автомобилей учреждения «Автохозяйство УВД Гродненского облисполкома» г.Гродно.

В текущем году уже зарегистрированы случаи производственного травматизма, связанного с нарушениями при эксплуатации транспортных средств, механизмов, оборудования, инструмента, в том числе и со смертельными исходами.

Так, 19 января 2020 года около 11.30 на автодороге Мосты-Зельва-Ружаны во время обработки дороги противогололедными материалами автомобиль МАЗ-555102-2120 при развороте не предоставил преимущество попутно движущему грузовому тягачу Volvo и в результате столкновения получил тяжелую травму 45-летний водитель автомобиля «ДЭУ №54 г.Слоним» РУП «Гродноавтодор» Слонимского района.

5 февраля около 8.00 на трассе М6 Минск-Гродно около д.Прудцы Щучинского района грузовой автомобиль «МАН 1840», двигаясь в сторону г.Гродно, столкнулся с трактором МТЗ «Беларус», в результате водитель скончался на месте, а 36-летний тракторист-машинист КСУП «Элит-Агро Больтиники» Вороновского района в тяжелом состоянии был доставлен в УЗ «Щучиснкая ЦРБ», где утром 6.02.2020 умер.

17 февраля около 14.30 в помещении коровника МТФ на 1000 голов в д.Б.Жуховичи при проведении работ по натяжению троса тросовой системы навозоудаления в результате попадания руки между вращающимися барабаном и рамой приводной станции смертельно травмирован 58-летний слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования СПК «Жуховичи» Кореличского района.

21 февраля около 16.30 в ходе ремонта ходовой части бульдозера Б10МБ при снятии ведущей звездочки при помощи ударов молотком отколовшимся осколком получил тяжелую травму правого глаза 57-летний машинист бульдозера ДУ «Щучинское ПМС» Щучинского района.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что в ряде организаций качество проведения проверок знаний и инструктажей по вопросам охраны труда, трудовая и производственная дисциплина работников находятся на неудовлетворительном уровне, а контроль за соблюдением требований законодательства об охране труда со стороны руководителей и должностных лиц отсутствует. В трудовых коллективах при попустительстве руководителей и специалистов, а также равнодушии коллег продолжают иметь факты пьянства и систематические нарушения трудовой и производственной дисциплины. Работодателями не проводятся совместно с правоохранительными органами внезапные рейдовые проверки по выявлению работников, находящихся на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.