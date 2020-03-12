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Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца

12.03.2020 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певец Муслим Магомаев был женат дважды. От первого брака с однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу Офелией Велиевой у музыканта родилась дочь. 

Девочка появилась на свет в 1963 году. Ее назвали Мариной – имя придумал папа. Родители расстались вскоре после рождения дочери, но без ссор и конфликтов – по обоюдному согласию. 

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца
Скриншот из программы «Экзклюзив»  

Мама Марины хорошо общалась со второй женой Муслима Магомаева – оперной певицей Тамарой Синявской (с ней он прожил в браке более 30 лет). У женщин до сих пор хорошие отношения.  

Почему они так похожи? Сходство Милоша Биковича и Муслима Магомаева обсуждают в соцсетях  

Сейчас дочь певца живет в США и мало общается с журналистами. Марина Магомаева-Козловская замужем за Александром Козловским – сыном близкого друга своего отца. Он переехал в США в конце 80-х.  

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца
Дочь Муслима Магомаева с мужем и сыном. Скриншот из программы «Сегодня вечером» 

Марина Магомаева-Козловская (в интервью программе «Эксклюзив»):    
Я вообще не собирадась в Америку никогда. Так получилось, что Александр сначала приехал в Америку в 1989 году. В 1999 году мне Тамара говорит – ты помнишь Алика Козловского? Да, помню. Он попросил твой номер телефона. Алик позвонил и сказал, что соскучился по Баку.  

В итоге пара встретилась после долгой разлуки. И Александр позвал девушку с собой в Америку. Именно там и начался роман двух давних знакомых. «Он мне сделал предложение, подарил кольцо, мы обручились».  

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца
Внук Муслима Магомаева. Скриншот из программы «Сегодня вечером»

У пары родился сын – Аллен-Максвел Магомаев-Козловский. Мальчику было семь лет, когда в 2008 году не стало его известного дедушки. Но внук певца отмечает, что у него сохранились теплые воспоминания о времяпрепровождении с Муслимом Магомаевым.  

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца

Сам же певец всегда отмечал, что в своей жизни любил три вещи – музыку, дочь и Тамару Синявскую.  

Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством – здесь подробнее.  

Люди в материале: Муслим Магомаев, Марина Магомаева-Козловская, Александр Козловский, Аллен-Максвел Магомаев-Козловский, Тамара Синявская, Офелия Велиева

 
 
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Певец Муслим Магомаев был женат дважды. От первого брака с однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу Офелией Велиевой у музыканта родилась дочь.  Девочка...
 
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