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Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца
Источник материала: СТВ
Певец Муслим Магомаев был женат дважды. От первого брака с однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу Офелией Велиевой у музыканта родилась дочь.
Девочка появилась на свет в 1963 году. Ее назвали Мариной – имя придумал папа. Родители расстались вскоре после рождения дочери, но без ссор и конфликтов – по обоюдному согласию.
Мама Марины хорошо общалась со второй женой Муслима Магомаева – оперной певицей Тамарой Синявской (с ней он прожил в браке более 30 лет). У женщин до сих пор хорошие отношения.
Сейчас дочь певца живет в США и мало общается с журналистами. Марина Магомаева-Козловская замужем за Александром Козловским – сыном близкого друга своего отца. Он переехал в США в конце 80-х.
Марина Магомаева-Козловская (
В итоге пара встретилась после долгой разлуки. И Александр позвал девушку с собой в Америку. Именно там и начался роман двух давних знакомых. «Он мне сделал предложение, подарил кольцо, мы обручились».
У пары родился сын – Аллен-Максвел Магомаев-Козловский. Мальчику было семь лет, когда в 2008 году не стало его известного дедушки. Но внук певца отмечает, что у него сохранились теплые воспоминания о времяпрепровождении с Муслимом Магомаевым.
Сам же певец всегда отмечал, что в своей жизни любил три вещи – музыку, дочь и Тамару Синявскую.
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Певец Муслим Магомаев был женат дважды. От первого брака с однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу Офелией Велиевой у музыканта родилась дочь. Девочка...
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