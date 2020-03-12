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Стройка застопорилась. Под Гродно к домам не может подъехать даже строительная техника

12.03.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Будущие жители нового гродненского микрорайона индивидуальной застройки Каменка оказались в тупиковой ситуации: из-за того, что грунтовую дорогу размыло, люди не могут подъехать к своим домам, которые сейчас на стадии возведения. Гродненцы говорят, что по тому, во что превратилась дорога, не могут проехать ни строительная техника, ни их личные автомобили. Поэтому стройка у многих застопорилась.


Фото: предоставлено читателем

 — Мы уже звонили куда только можно, но все остается так, как и было, — рассказывает гродненка Юлия. — Моей многодетной семье был выделен участок в Каменке для строительства дома. Мы взяли кредит в банке. В условиях — дом должен быть построен за три года. Строим мы его своими силами, а значит — не так быстро, как хотелось бы. Год уже прошел, сроки поджимают — и вот такая ситуация. Кредит могут отозвать, но продолжить стройку мы не можем. Отвезти стройматериалы на участок невозможно, если только на руках носить. Но все же не перенесешь. Да и самим приходится оставлять машину в нескольких километрах от дома и идти по этой грязи пешком.


Фото: предоставлено читателем

Женщина рассказывает, что «Гродножилпроект» уже разработал генплан микрорайона с разбивкой улиц и их планировкой.

— Как оказалось, были выполнены только подготовительные работы. Сейчас дороги, по сути, нет — ни по документам, ни на самом деле. А недавно здесь все еще зачем-то подсыпали глиной. Сейчас она набрала воду. Сколько времени надо, чтобы все подсохло? В Коптевском сельсовете, к которому относится микрорайон, нам говорят, что денег на дорогу нет. Какие-то работы по устройству подъездных дорог также у нас не ведутся. И вот возникает вопрос: как нам продолжать строительство домов, если к ним не подъехать?


Фото: предоставлено читателем

В УКС Гродненского района говорят, что дороги там действительно нет — и в ближайшее время не будет.

— Была произведена только планировка и укладывались сети электроснабжения. Когда будут проложены все коммуникации, только тогда можно будет вести разговор об обустройстве дороги. В этом году запланирована прокладка водопровода, а потом газопровода. Нет смысла делать дорогу, когда еще нет всех коммуникаций. Мы выезжали на объект, разговаривали с людьми, объясняли. Мы понимаем, что там сейчас распутица. Как только станет теплее, все подсохнет, подгоним специальную технику и все подровняем, чтобы была возможность подъехать к строящимся домам, — рассказали TUT.BY в УКС Гродненского района.

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Теги: Гродно
 
 
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Будущие жители нового гродненского микрорайона индивидуальной застройки Каменка оказались в тупиковой ситуации: из-за того, что грунтовую дорогу размыло, люди не...
 
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