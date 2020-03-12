﻿ И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться. 21.by
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И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться

12.03.2020 12:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Неудачные дни случаются у всех, однако существует суеверие, что в пятницу, 13-ое невезение подстерегает всех и за каждым углом. Кто-то в это не верит, кто-то, наоборот, запирается дома и откладывает все дела на потом. 

Мы решили воспользоваться принципом «предупреждён – значит вооружён». Давайте выясним, какие неприятности могут произойти в «чёрную» пятницу, чтобы заранее к ним подготовиться или и вовсе не позволить им случиться. 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/Mustard_SG 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/yourmate24 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/W-503 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/arkan_sassy 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/ericgames234 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/manofjapos 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/lager-sir-is-regal 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/lordkinsanity 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/Boobot-the-destroyer 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/rlemur 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/GallowBoob 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/Schwiftmister 

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Фото: reddit.com/user/cotton-swabs 

Кстати, ранее мы рассказывали о происхождении мифа о «чёрной пятнице».

Что на самом деле случалось в этот день – читайте здесь

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Неудачные дни случаются у всех, однако существует суеверие, что в пятницу, 13-ое невезение подстерегает всех и за каждым углом. Кто-то в это не верит, кто-то, наоборот,...
 
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