И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться

Источник материала: СТВ

Неудачные дни случаются у всех, однако существует суеверие, что в пятницу, 13-ое невезение подстерегает всех и за каждым углом. Кто-то в это не верит, кто-то, наоборот, запирается дома и откладывает все дела на потом.

Мы решили воспользоваться принципом «предупреждён – значит вооружён». Давайте выясним, какие неприятности могут произойти в «чёрную» пятницу, чтобы заранее к ним подготовиться или и вовсе не позволить им случиться.



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Кстати, ранее мы рассказывали о происхождении мифа о «чёрной пятнице».