|
И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
Источник материала: СТВ
Неудачные дни случаются у всех, однако существует суеверие, что в пятницу, 13-ое невезение подстерегает всех и за каждым углом. Кто-то в это не верит, кто-то, наоборот, запирается дома и откладывает все дела на потом.
Мы решили воспользоваться принципом «предупреждён – значит вооружён». Давайте выясним, какие неприятности могут произойти в «чёрную» пятницу, чтобы заранее к ним подготовиться или и вовсе не позволить им случиться.
Кстати, ранее мы рассказывали о происхождении мифа о «чёрной пятнице».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неудачные дни случаются у всех, однако существует суеверие, что в пятницу, 13-ое невезение подстерегает всех и за каждым углом. Кто-то в это не верит, кто-то, наоборот,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)