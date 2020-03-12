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Под Гомелем Renault сгорел после ДТП, серьезно пострадал несовершеннолетний: дело ушло в суд

12.03.2020 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд Гомельского района уголовное дело в отношении 22-летнего водителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).


Напомним, ДТП произошло 29 сентября 2019 года на дороге Пионер — Прибор — Урицкое. Нетрезвый 22-летний водитель Renault на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. Водителя и 16-летнего пассажира госпитализировали в реанимацию областной больницы.

Следователи установили, что парень после работы встретился со знакомыми — несовершеннолетним и водителем такси. Вместе они выпивали, после чего поехали кататься на Renault. В какой-то момент обвиняемый попросил таксиста проехать за рулем — тот не отказал. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением из-за высокой скорости и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево и загорелся. Несовершеннолетний пассажир получил в аварии тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни. Медосвидетельствование водителя показало 2,68 промилле алкоголя.


— После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности водителя, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласились с правовой квалификацией содеянного, — проинформировали в службе информации
прокуратуры Гомельской области.

По факту допуска к управлению транспортным средством обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в отношении таксиста также возбудили уголовное дело по ст. 318 УК Беларуси (Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им). Сейчас оно расследуется.

 
 
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Медосвидетельствование водителя показало 2,68 промилле алкоголя.
 
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