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Под Гомелем Renault сгорел после ДТП, серьезно пострадал несовершеннолетний: дело ушло в суд
Источник материала: Tut.by
Прокуратура
Напомним, ДТП
Следователи установили, что парень после работы встретился со знакомыми — несовершеннолетним и водителем такси. Вместе они выпивали, после чего поехали кататься на Renault. В какой-то момент обвиняемый попросил таксиста проехать за рулем — тот не отказал. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением из-за высокой скорости и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево и загорелся. Несовершеннолетний пассажир получил в аварии тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни. Медосвидетельствование водителя показало 2,68 промилле алкоголя.
— После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности водителя, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласились с правовой квалификацией содеянного, — проинформировали в службе информации
По факту допуска к управлению транспортным средством обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в отношении таксиста также возбудили уголовное дело по ст. 318 УК Беларуси (Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им). Сейчас оно расследуется.
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Медосвидетельствование водителя показало 2,68 промилле алкоголя.
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