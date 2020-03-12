Казахстан отменяет парад к 75-летию Победы. В Москве пока готовятся

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Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.





«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвящённый 75-летию Победы», — говорится в сообщении.





Ранее стало известно, что в Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавируса.





Также с 16 марта в школах Казахстана начнутся досрочные каникулы, а вузы страны перейдут на дистанционный режим обучения.









Тем временем в России подготовка к параду пока продолжается.

прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", -возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом пресс-секретарь президента РФ

11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заразившихся есть и ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.







