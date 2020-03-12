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В Минске из-за пожара в школе были эвакуированы более 900 человек

12.03.2020 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 12 марта в Минске произошёл пожар в школе по улице Слободской. 

Как сообщает Минское ГУМЧС, происшествие случилось в школе № 215. Администрация учреждения образования вывела на улицу 902 человека. 

В Минске из-за пожара в школе были эвакуированы более 900 человек
Фото: twitter.com/112MINSK 

Загорание случилось в подсобном помещении, огонь был потушен до прибытия спасателей. Причины пожара выясняются, рассматривается версия короткого замыкания. 

К медикам обратился замдиректора по хозяйственной работе. Мужчина пытался сам потушить пламя. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». 

Зимой 2020 года в Минске произошёл пожар в одном из ночных клубов.

Были эвакуированы 170 человек – подробности здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 12 марта в Минске произошёл пожар в школе по улице Слободской.  Как сообщает Минское ГУМЧС, происшествие случилось в школе № 215....
 
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