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В Минске из-за пожара в школе были эвакуированы более 900 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 12 марта в Минске произошёл пожар в школе по улице Слободской.
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Загорание случилось в подсобном помещении, огонь был потушен до прибытия спасателей. Причины пожара выясняются, рассматривается версия короткого замыкания.
К медикам обратился замдиректора по хозяйственной работе. Мужчина пытался сам потушить пламя. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Зимой 2020 года в Минске произошёл пожар в одном из ночных клубов.
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Новости Беларуси. Утром 12 марта в Минске произошёл пожар в школе по улице Слободской. Как сообщает Минское ГУМЧС, происшествие случилось в школе № 215....
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