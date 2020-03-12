Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

Источник материала: Пинский Вестник

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований.

Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником. "Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - подчеркнул белорусский лидер.







Александр Лукашенко отметил, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски. "Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись", - заметил глава государства.

Президент заявил, что в настоящее время медицинские маски в Беларуси изготавливаются на нескольких предприятиях в большом количестве. "Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо", - сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что уже все поняли с подачи Всемирной организации здравоохранения и врачей в мире, что маску следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих. "Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники", - считает белорусский лидер.



Президент отметил, что, несмотря на присутствие настороженности по поводу ситуации с коронавирусом, уровень заболеваемости в Беларуси вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что для успешной борьбы с распространением вирусов важно, чтобы здравоохранение в той или иной стране работало на человека, а не преследовало какие-то коммерческие цели.

"Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть", - сказал глава государства.

А тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, Александр Лукашенко посоветовал стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования.

Президент также высказал слова благодарности в адрес Китая. "Поблагодарить надо китайцев - они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого бы то ни было. Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте", - резюмировал глава государства.











БелТА







