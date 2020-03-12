В Вороновском районе Audi переехала пьяного мужчину, который лежал на дороге

Источник материала: Tut.by

Легковушка переехала мужчину вблизи деревни Подворишки Вороновского района, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла 11 марта, в 20.30. По информации ГАИ, 29-летний водитель Audi совершил наезд на лежащего на проезжей части 52-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. Установлено, что пострадавший был пьян. Световозвращающими элементами он обозначен не был.