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В Вороновском районе Audi переехала пьяного мужчину, который лежал на дороге
Источник материала: Tut.by
Легковушка переехала мужчину вблизи деревни Подворишки Вороновского района,
Авария произошла 11 марта, в 20.30. По информации ГАИ, 29-летний водитель Audi совершил наезд на лежащего на проезжей части 52-летнего мужчину.
В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. Установлено, что пострадавший был пьян. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
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