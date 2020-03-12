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«Если проиграешь, я тебя в подвал закину». Кадыров предупредил Емельяненко
Источник материала: Tut.by
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совместной тренировки с бойцом ММА Александром Емельяненко предупредил того о последствиях поражения от Магомеда Исмаилова.
«Если проиграешь, я тебя в подвал закину!» —
Отметим, что бой Емельяненко-младшего с Исмаиловым пройдет 3 апреля в рамках АСА 107.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совместной тренировки с бойцом ММА Александром Емельяненко предупредил того о последствиях поражения от Магомеда Исмаилова.
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