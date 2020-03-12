«Если проиграешь, я тебя в подвал закину». Кадыров предупредил Емельяненко

Источник материала: Tut.by

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совместной тренировки с бойцом ММА Александром Емельяненко предупредил того о последствиях поражения от Магомеда Исмаилова.





«Если проиграешь, я тебя в подвал закину!» — сказал Кадыров бойцу.

Отметим, что бой Емельяненко-младшего с Исмаиловым пройдет 3 апреля в рамках АСА 107.