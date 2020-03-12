Лукашенко: Оснований для паники в Беларуси из-за коронавируса нет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь не будет закрывать границы в связи с коронавирусом . Президент Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром здравоохранения заявил, что оснований для паники в стране нет, передает телеканал «МИР 24».

«Меня волнует главный вопрос – управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в неординарных случаях. Неплохо работает система здравоохранения и врачи молодцы. Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», – подчеркнул Лукашенко.

Медики в Беларуси выступают за так называемый комбинированный подход: санитарный контроль на границе плюс меры против эпидемии внутри страны. В частности, Минздрав рекомендует ограничить массовые мероприятия.