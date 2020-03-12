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Двойной наезд в Червенском районе: следователи предъявили обвинение обоим водителям

12.03.2020 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи установили обстоятельства смертельного наезда двух автомобилей на пешехода в Червенском районе, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По материалам уголовного дела, вечером 8 сентября прошлого года в темное время суток 39-летний водитель микроавтобуса Volkswagen и 40-летний водитель Mazda двигались по трассе Минск — Могилев в направлении столицы. Приближаясь к обозначенному дорожными знаками и горизонтальной дорожной разметкой нерегулируемому пешеходному переходу вблизи остановочного пункта «Верхлес», ехавший в левой полосе водитель микроавтобуса сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть. Сразу после этого на него наехал двигавшийся в правой полосе автомобиль Mazda. В результате ДТП 37-летний местный житель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Согласно заключению эксперта, все телесные повреждения, причиненные пешеходу в результате наездов, носят прижизненный характер и составляют единую тяжелую травму головы, туловища, конечностей, приведшие к развитию шока, явившегося непосредственной причиной смерти.


Фото: СК

Расследованием установлено, что водитель Volkswagen, двигаясь со скоростью около 90 км/ч, при подъезде к пешеходному переходу не принял мер к снижению скорости, которая позволила бы уступить дорогу пешеходу. Причиной переезда пешехода автомобилем Mazda, по мнению следователей, явилось то, что водитель при подъезде к пешеходному переходу неверно избрал скорость движения с учетом обзорности, ограниченной движущимся впереди микроавтобусом, что не позволило своевременно применить меры к торможению и избежать наезда.

Анализ собранных следователями доказательств показал, что нарушения требований ПДД обоими водителями находятся в прямой причинной связи с наступившими тяжкими последствиями.

Следователи предъявили обоим водителям обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следователи установили, что нарушения требований ПДД обоими водителями находятся в прямой причинной связи с наступившими тяжкими последствиями.
 
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